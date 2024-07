Tennis, in campo Zverev e Fognini: pronostici mercoledì 17 luglio

Tennis, il tedesco numero 4 al mondo esordisce nel torneo di casa: se la vedrà con l’olandese de Jong. A Gstaad ostacolo Varillas per Fognini.

Due i tennisti italiani in campo oggi, tra Amburgo e Gstaad. In Svizzera è di scena il veterano Fabio Fognini, reduce dall’ottima prestazione con il francese Droguet all’esordio (6-4 6-3). Il nativo di Arma di Taggia, a caccia di punti per migliorare un ranking che al momento lo vede solo ottantesimo, dovrà vedersela con uno specialista della terra rossa, il peruviano Juan Pablo Varillas, arrivato nel main draw dalle qualificazioni. Il sudamericano ha battuto in tre set l’ex campione Slam Thiem e darà filo da torcere anche al tennista ligure in una partita che potrebbe anche terminare al terzo set.

Nel torneo tedesco, invece, Luciano Darderi insegue la qualificazione ai quarti di finale. L’italoargentino viene dal successo molto sofferto con il dominicano Hardt, che l’ha costretto a giocare il terzo set (6-1 2-6 6-0). Darderi in realtà avrebbe dovuto esordire con l’altro azzurro Lorenzo Sonego, in un derby che prometteva scintille, ma il torinese ha dato forfait poco prima dell’inizio del match. I quarti, in ogni caso, sono alla portata del nativo di Villa Gesell, che verosimilmente avrà la meglio sul russo ma naturalizzato kazako Shevchenko, non brillantissimo nell’ultimo periodo.

Zverev ad Amburgo per difendere il titolo

L’avventura a Wimbledon di Alexander Zverev, finalista all’ultimo Roland Garros, si è conclusa agli ottavi nella sfida con l’americano Fritz, che l’ha spuntata al quinto. Il tannista tedesco, numero 4 al mondo, riparte adesso dalla sua città, Amburgo, dove avrà l’onere di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.

La vittoria non è in discussione contro l’olandese de Jong ma potrebbe non essere un match a senso unico: il passaggio dall’erba alla terra rossa è sempre un po’ traumatico e non sarebbe una sorpresa se il numero complessivo dei game fosse superiore a 19. In questa settimana si gioca anche a Bastad, in Svezia: vittoria alla portata per il russo Pavel Kotov, che nel primo match si è imposto in tre set su un terraiolo doc come Garin a colpi di vincenti: si ripeterà contro il croato Ajdukovic. L’argentino Etcheverry farà valere la maggiore esperienza sulle superfici lente contro l’olandese van de Zandschulp, mentre a Gstaad Tsitsipas e Struff molto probabilmente regoleranno Medjedovic e Riedi. Lo spagnolo Pedro Martinez, che ad Amburgo all’esordio si è preso lo scalpo dell’azzurro Darderi, dovrebbe chiuderla in due set contro il qualificato francese Blachet.

Tennis, i possibili vincenti

Darderi in Darderi-Shevchenko (Atp Amburgo)

Kotov in Kotov-Ajdukovic (Atp Bastad)

Etcheverry in van de Zandschulp-Etcheverry (Atp Gstaad)

Tsitsipas in Tsitsipas-Medjedovic (Atp Gstaad)

Struff in Struff-Riedi (Atp Gstaad)

I pronostici sui games

Blanchet-Martinez (Atp Amburgo, under 22,5)

Zverev-de Jong (Atp Amburgo, over 19,5)

Varillas-Fognini (Atp Gstaad, over 21,5)

Tsitsipas-Medjedovic (Atp Gstaad, under 22,5)

Comparazione quote

Etcheverry vincente è quotato a 1.48 su Goldbet, Lottomatica e a 1.42 su Snai. Varillas-Fognini over 21.5 games è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.