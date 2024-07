Terremoto Sinner, cambia la classifica: mazzata tremenda

Terremoto Sinner, cambia la classifica. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane. Non sono buone notizie

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di quelle che sono alcune polemiche sulla classifica ATP. Carlos Alcaraz, dopo aver vinto il Roland Garros e Wimbledon, è sempre alle spalle del nostro Jannik Sinner che, almeno fino a dopo l’Olimpiade visto che di punti non ne dà, rimarrà davanti a tutti.

“Se nel ranking Jannik Sinner resta saldamente in testa la situazione è diversa nella Race dove Sinner e Alcaraz sono vicinissimi e lo spagnolo dista solo 250 punti in classifica. I due sono nettamente in testa, davanti ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev” svela tennisworlditalia.com. Che spiega, inoltre: “La classifica degli 8 tennisti che andranno a giocare le Atp Finals a Torino sembra sempre più delineata ed è rientrato a pieno regime in classifica anche il campione in carica di Torino Novak Djokovic, entrato per la prima volta nei 10 della Race”.

Terremoto Sinner, cambia la classifica

Il tennista serbo vedeva la sua partecipazione in bilico soprattutto quando non era sicuro della sua partecipazione a Wimbledon, poi Nole è entrato in corsa, arrivando in finale, e adesso nella classifica che qualifica, appunto, per il prossimo torneo autunnale di Torino, è a sesto posto. Quindi c’è dentro con tutte le scarpe e per lo spettacolo, nonostante l’età, è sicuramente un bene.

“Dall’ottavo posto al tredicesimo – si legge ancora sul suto citato prima – tutti divisi in pochi punti, Tsitsipas è avanti di poco rispetto a Fritz e Paul mentre scivolato molto indietro Andrey Rublev. Gran bel salto per il nostro numero due Lorenzo Musetti che grazie alla semifinale di Wimbledon è al quattordicesimo posto e chissà che con una seconda parte di stagione non possa esserci un exploit del carrarino in chiave Finals Atp. Situazione italiani, invece Luciano Darderi è in Top 30, al posto numero venti e appena dietro a Jack Draper. Entra in classifica anche Giovanni Mpetshi Perricard, Matteo Arnaldi è al 40 posto mentre in Top 50 anche Flavio Cobolli, al 44 posto in classifica.