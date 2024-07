Prime Day, come ottenere un buono da 5 euro con Postepay

Prime Day, iniziativa speciale per tutti i clienti PostePay. Ecco come ottenere un buono sconto da 5 euro per questi giorni. Tutti i dettagli

Sono giorni importanti per i clienti Amazon Prime. Ieri e oggi ci sono i Prime Day, con sconti importanti per tutti quei clienti, miliardi nel mondo, che utilizzano questa applicazione per fare degli acquisti. E il volume di affari, in questi giorni, aumenterà in maniera importante.

Ma c’è anche un’altra iniziativa, ufficializzata da Poste Italiane, per tutti i clienti del nostro Paese che utilizzano la Poste Pay per fare degli acquisti. Cinque euro di sconto, in automatico, nel momento in cui andrete a pagare per un acquisto su Amazon. Proprio così, non c’è nessuna cosa da fare, ma solamente utilizzare una carta prepagata, quella standard e non quella con il codice iban, che permette solamente di ricaricarla direttamente dall’applicazione oppure in un rivenditore autorizzato. Oltre che in posta, naturalmente.

Prima Day Amazon, ecco i dettagli dello sconto

“L’offerta di PostePay SpA in collaborazione con Visa Europe Management Services LTD, si applica solo ai clienti che utilizzano una Carta prepagata Postepay Standard per effettuare acquisti su Amazon.it, con indirizzo di fatturazione e di spedizione in Italia. L’offerta è valida solo per i clienti che acquistano prodotti idonei, come di seguito definiti, tra il 12/07/2024 alle 00:01 e il 13/09/2024 alle 23:59 utilizzando una Carta prepagata Postepay Standard emessa in Italia. E’ previsto uno sconto di 5 € per l’acquisto di prodotti idonei descritti nella pagina amazon.it”