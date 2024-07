Berrettini non ne poteva più: il gesto eclatante non passa inosservato

Berrettini non è più riuscito, ad un certo punto, a trattenersi. Se ne sono accorti tutti: lo ha fatto, è ufficiale.

Dire “Buona la prima” sarebbe estremamente riduttivo. Il rientro sulla terra rossa di Matteo Berrettini non poteva andare meglio di così, considerando che il romano ha battuto in due set e senza indugi il campione uscente, Pedro Cachin. Segno che l’ottima prestazione a Wimbledon, chiaramente, ha influito sul suo umore e restituitogli, speriamo, anche un po’ di fiducia nei suoi mezzi.

Domani affronterà, agli ottavi di finale dell’Atp di Gstaad, torneo a lui particolarmente caro perché lì vinse il suo primo titolo Atp, Daniel Elahi Galán. E speriamo solo, a questo punto, che possa bissare il successo del primo turno, così da avanzare il più possibile e guadagnare qualche altra posizione in classifica.

Ci sono buone ragioni per sperare che accada, visto che Berrettini, in generale, sembra molto più sereno e concentrato di quanto non fosse un anno fa di questi tempi. Questo perché nella sua vita, adesso, c’è una nuova ragazza con cui, così pare, avrebbe trovato un’intesa pazzesca. E, checché ne dicano i detrattori, potrebbe essere anche in parte suo il merito della ritrovata tranquillità da parte di Matteo, che durante la precedente relazione aveva dovuto affrontare una shitstorm di proporzioni cosmiche.

Berrettini ha fatto il primo passo: ora è ufficiale

Al suo fianco, dopo l’anno trascorso con Melissa Satta, c’è ora Federica Lelli, influencer e modella con una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali.

I due stanno insieme da qualche mese appena, ma il feeling che hanno instaurato sin da subito li ha spinti a fare sul serio immediatamente. Nel poco tempo libero che resta a Matteo, adesso che ha ritrovato la continuità che gli è mancata per un po’, vivono insieme a Montecarlo. Condividono tanto, solo che lo fanno lontano dai social, dalle telecamere e dai paparazzi. Qualche scatto rubato è circolato, ma su Instagram e dintorni, fino a questo momento, non c’era stata alcuna traccia della nuova coppia.

Non si seguivano neanche. Matteo e Federica, almeno fino a qualche giorno fa. Ad un certo punto, però, hanno preso coraggio e hanno iniziato a farlo, e a quel punto Berrettini non ha resistito più. Dinanzi alle foto in bikini della sua bella, non è riuscito a trattenersi ed ecco che è comparso, all’improvviso, il primo like ufficiale alla nuova fidanzata. Un gesto “eclatante”, sì, ma la lezione dovrebbe ormai averla imparata e saprà, a questo punto, che la prudenza non è mai troppa.