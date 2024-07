Accordo lungo con la Ferrari: matrimonio da favola

Accordo lungo con la Ferrari: il matrimonio è destinato a diventare ancora molto più lungo nel tempo. Ecco le ultime novità attorno alla Rossa

Nei giorni scorsi, così come ci era stato raccontato da formulapassion.it, si è parlato di quello che sarebbe potuto essere un clamoroso riavvicinamento alla Formula Uno della Toyota. A quanto pare, però, così non sarà.

Si discuteva, appunto, di una possibile partnership con la Haas. Ma non andrà così, perché secondo sempre il sito citato prima, c’è un legame profondissimo con la Ferrari che dovrebbe durare molto a lungo. Quindi ogni possibilità di discussione è morta in partenza.

Haas-Toyota, nessun accordo

“Haas infatti è legata in maniera molto stretta alla Ferrari ed anzi la partnership tra il Cavallino e il team fondato da Gene Haas è destinata a diventare ancora più forte. Come riportato dal sito tedesco Auto Motor und Sport infatti gli americani continueranno ad utilizzare i motori realizzati a Maranello almeno fino alla fine della stagione 2028″.

Questo non vuole dire che le chiacchiere con la Toyota non ci siano. Ci sono, ma vanno verso altri obiettivi, altre cose. Si parla, semplicemente, dell’utilizzo della galleria del vento che i giapponesi hanno in Europa e precisamente a Colonia. La McLaren, ad esempio, negli ultimi anni ha effettuato in maniera regolare dei test presso quella struttura. Si è fermato la scorsa estate questa collaborazione, quando gli inglesi sono tornati a lavorare dentro le proprie mura. Quindi niente reinserimento dentro la Formula Uno, ma solamente chiacchiere per utilizzare alcune strutture.