Camila Giorgi, galeotta fu la spunta blu: ha gettato la spugna

La posizione di Camila Giorgi si complica e non poco. L’ex tennista ancora nel mirino: presa in castagna con WhatsApp.

Se ne riparlerà in autunno. Ma, nel frattempo, Camila Giorgi dovrà trovare un altro avvocato che la difenda nell’ambito della vicenda legata ai presunti falsi vaccini di Covid-19. Quello al quale si era rivolta, infatti, ha gettato la spugna per i motivi che illustreremo a breve. Indipendentemente da ciò, per l’ex tennista e per la cantante Madame, coinvolte allo stesso modo in questo affaire, il mese di novembre potrebbe essere determinante.

Il giudice per le indagini preliminari, Antonella Crea, ha difatti stabilito che, alla luce di 4 difetti di notifica riscontrati, si dovrà tornare in aula in autunno. E proprio durante l’udienza svoltasi in tribunale a Vicenza, prima che il gip facesse questa comunicazione, l’avvocato della Giorgi ha annunciato la sua volontà di dimettersi dall’incarico.

Questo perché, a sentir lui, l’ex atleta non si sarebbe più fatta viva da maggio in poi. Dalle spunte blu nella chat tra lei e il legale si evince che Camila abbia visualizzato e dunque letto i suoi messaggi, solo che non avrebbe mai inteso rispondergli, nonostante la situazione sia molto delicata. Da qui la decisione di abbandonare la neve. A seguire la famiglia Giorgi sarà, adesso, Giampaolo Silvetti, avvocato che le è stato assegnato d’ufficio alla luce dei fatti riferiti.

False vaccinazioni, caos Camila Giorgi

Quando, tra quattro mesi, più precisamente il 5 novembre, Camila e Madame torneranno in aula, dovranno rispondere di varie accuse: corruzione, falso ideologico e peculato, nello specifico. Il giudice preliminare dovrà decidere se accogliere o meno i patteggiamenti richiesti e se accettare, eventualmente, la richiesta di rito abbreviato.

Non sembrerebbe troppo preoccupata, almeno per il momento, l’ex tennista, che dopo aver appeso la racchetta al chiodo ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Si sta dividendo tra gli shooting più disparati e sembra spassarsela un mondo, soprattutto, adesso che può dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per la moda. Durante la trasferta negli States ci ha regalato diversi scatti da urlo e anche ieri, a ben vedere, ha consegnato ai social network qualche foto da sogno.

Sono state scattate a Dallas e la ritraggono mentre, passeggiando per la città, incanta tutti con il suo tailleur super glamour che poco spazio lascia all’immaginazione. Scollatissimo e corto quanto basta per evidenziare le sue gambe da atleta, le calza a pennello e possiamo solo immaginare che effetto abbia fatto a quanti si trovavano a passare da quelle parti mentre lei sfilava a cielo aperto.