Sinner, accuse pesantissime: sbugiardato sui social

Sinner, sono accuse gravissime. Ha subito voluto smascherarlo sui social, ma in un attimo è montata la polemica.

Diciamoci la verità: lo abbiamo pensato un po’ tutti che il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon abbia remato contro Jannik Sinner. Un campione del suo calibro avrebbe potuto farcela comunque e vincere, certo. Nessun avversario dovrebbe spaventarlo, eppure è innegabile che Carlos Alcaraz, ma ancor più Novak Djokovic, abbiano dovuto faticare un po’ meno di lui, che già al secondo turno aveva dovuto spendere un sacco di energie per battere Matteo Berrettini.

Con un main draw diverso magari sarebbe andata diversamente, o forse no. Alcaraz era così ispirato e in forma che nessuno, inutile negarlo, avrebbe potuto batterlo. Probabilmente doveva andare così e basta e non era destino che il tennista altoatesino vincesse lo Slam britannico. Sicuro è che non lo sapremo mai, non avendo la possibilità di prendere visione di finali alternativi, ma tant’è. Ormai c’è poco da fare, benché sui social, fondamentalmente, se ne continui a parlare come se fosse il tema caldo del giorno.

Questo perché più il tempo passa e più diventa palpabile la rivalità che c’è tra Sinner e Alcaraz. Anche e soprattutto, ovviamente, in considerazione del fatto che il palmares dell’iberico si arricchisce a vista d’occhio. Le accuse lanciate nelle scorse ore, però, sono pesantissime. E non rendono assolutamente giustizia alla grandiosità di un campione al cospetto del quale non si dovrebbe fare altro che inchinarsi. Riconoscerne, almeno quello, il talento e tutte le altre qualità di cui è in possesso.

Sinner-Alcaraz, il tweet al veleno corre su X

Un tweet, in particolar modo, ha scatenato l’inferno, costringendo nientepopodimeno che Paolo Bertolucci ad intervenire e a ristabilire un po’ di ordine sui social network.

Il post incriminato diceva questo: “Questo Wimbledon sarà ricordato per sempre come lo Slam più corrotto di tutti i tempi. Dare alla testa di serie Sinner il sorteggio più difficile, mentre i suoi rivali Djokovic e Alcaraz hanno ottenuto i sorteggi più facili… Alla fine della giornata, sappiamo tutti che il miglior giocatore del mondo è Jannik”. 897 persone, al momento di scrivere, hanno messo like al post, ma non l’ex tennista, oggi commentatore per Sky. Lui proprio non ha digerito il modo in cui l’utente che ha scritto il tweet abbia cercato di sminuire la vittoria del fenomeno di Murcia.

This Wimbledon will forever be remembered as the most corrupt slam of all time. Giving the top seed Jannik Sinner the hardest draw, while his rivals Djokovic and Alcaraz got the easiest draws… At the end of the day, we all know that the best player in the world is Jannik. 🇮🇹 pic.twitter.com/UcQA0oXfGZ — Massimo (@mxss1mo) July 14, 2024



“Blocco immediato! C’è un limite anche all’idiozia“, ha scritto Bertolucci, che ha ricevuto, a sua volta, sostegno e approvazione da parte di parecchi utenti. Che si trattasse di una provocazione o meno, l’ex braccio d’oro d’Italia proprio non è riuscito a fare finta di niente. E in un attimo, sbugiardato l’utente “complottista”, è montata la polemica.