Gratta e Vinci, colpo da 3 milioni con questo tagliando

Gratta e Vinci, un fortunato giocatore si è ritrovato milionario da un giorno all’altro: la vincita è avvenuta lo scorso 3 luglio.

Un habitué dei Gratta e Vinci oppure un giocatore occasionale che, chissà per qualche motivo, quel giorno si è deciso a comprare un tagliando con l’intento di “provocare” la dea bendata? Si tratta di una domanda alla quale è impossibile dare una risposta. A meno che il fortunato utente non decida tutt’ad un tratto di palesarsi e raccontare la sua esperienza.

Di cosa stiamo parlando? Della clamorosa vincita avvenuta due settimane fa ad Ostia, popolosa frazione del comune di Roma. Con una spesa di 15 euro un giocatore si è portato a casa ben 3 milioni di euro con un Gratta e Vinci del gioco “La Grande Occasione”. Come riporta il sito Agimeg.it, il tagliando è stato acquistato presso il bar Capitan Caffè di viale Capitan Casella. Gli esercenti ne sono venuti a conoscenza solamente dopo 15 giorni: la vincita, infatti, è avvenuta lo scorso 3 luglio. Il regolamento di questo Gratta e Vinci, per chi volesse tentare di emulare il nuovo milionario di Ostia, è molto semplice e non differisce troppo dagli altri. L’obiettivo in questione, dopo aver grattato, è trovare i numeri vincenti nella sezione “I Tuoi Numeri”. In quel caso si vince l’importo indicato ma, grazie alla presenza di eventuali bonus, la vincita corrispondente potrebbe essere addirittura moltiplicata. Quello che, probabilmente, è accaduto nel bar ostiense.

Gratta e Vinci, la soddisfazione del proprietario del bar di Ostia

In questi casi la soddisfazione è grande anche per i proprietari del punto vendita autorizzato. Il titolare del bar Claudio Sirigu non ha avuto problemi a rilasciare una dichiarazione ai giornalisti di Roma Today.

“C’è ovviamente enorme felicità per il fortunato giocatore che ha vinto una cifra del genere – ha spiegato – Ma anche per noi si tratta di una grande soddisfazione. Individuare chi sia è praticamente impossibile, visto che la nostra attività è in prevalenza un bar. Tante persone transitano ogni giorno dal nostro locale, ma prevalentamente per acquistare caffè e cornetti”. Sirigu però non demorde ed invita ufficialmente l’uomo o la donna che grazie a quel fortunato tagliando è diventato milionario a farsi vivo per festeggiare insieme. Il suo appello cadrà nel vuoto oppure verrà raccolto? Lo scopriremo nei prossimi mesi.