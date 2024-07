Lotto, la nuova opzione ti fa ricco: 52mila euro col Numero Oro

Lotto, la nuova opzione ti fa ricco: la novità introdotta lo scorso giugno sta riscuotendo grande successo tra gli utenti. Ed in Lombardia si è appena brindato.

Probabilmente, se avesse giocato gli stessi numeri due mesi fa, avrebbe vinto molti meno soldi. Invece oggi si è portato a casa poco più di 52mila euro (52.583,33 per la precisione) grazie ad una nuova opzione che il gioco in assoluto più popolare del Bel Paese, il famigerato Lotto, ha introdotto a giugno 2024: il Numero Oro.

Una novità che, a giudicare dagli ultimi dati, sta riscuotendo un grande successo tra gli utenti e che permette di duplicare oppure triplicare i propri premi. È quello che è avvenuto a Seriate, in provincia di Bergamo, durante l’ultima estrazione. Con una giocata di 20 euro, opzionando il Numero Oro, un fortunato utente ha vinto oltre cinquantamila euro grazie ad un terno centrato sulla ruota di Firenze: i numeri che l’hanno fatto esultare sono il 7, il 38 e il 70. Ma come funziona questo Numero Oro, dal momento che lo conoscono ancora in pochi? Prima cosa di tutto, non bisogna commettere l’errore di confonderlo con l’omonimo del 10eLotto.

Come spiega il sito ufficiale del Lotto si tratta della nuova formula opzionale e complementare, che consiste nell’identificare tra i 5 numeri estratti un Numero Oro. Parliamo di un numero che è sempre nella stessa posizione e che corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.

Lotto, la nuova opzione ti fa ricco: a Seriate si fa festa grazie al Numero Oro

Ma come si gioca il Numero Oro? Si può selezionare questa opzione solamente se si è scelto ambo, terno o quaterna. Non è possibile includerla se con queste sorti ne vengono selezionate anche altre, come ad esempio Estratto, Estratto Determinato, Ambetto o Cinquina. Niente da fare neppure con la giocata Lotto Più.

E per i costi, invece? Il prezzo è pari alla posta della giocata del Lotto e ad essa si somma. Giocando 1 euro su ambo e includendo il Numero Oro, il costo dell’opzione è pari a 1 euro, con costo giocata totale di 2 euro. Insomma, si tratta di una formula destinata ad accontentare quella fetta di utenti che vogliono puntare ad un colpo ancora più consistente, spendendo qualcosa in più.