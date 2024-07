Notizie tremende per Sinner: l’annuncio non lascia scampo

Notizie tremende per Sinner, in alcuni momenti il suo rivale diventa davvero ingiocabile. Ecco l’annuncio che non lascia scampo

In questi giorni Jannik Sinner è tornato a lavoro in vista dell’Olimpiade di Parigi che sta per iniziare. Per prepararsi al meglio, come ha annunciato lui stesso, ha rinunciato anche al torneo di Bastad. Nel mirino c’è il torneo a cinque cerchi, visto che c’è una sola possibilità ogni 4 anni per vincerlo. E questo è un fattore da tenere, assolutamente, in considerazione.

Certo, in questo momento, Carlos Alcaraz, fresco vincitore di un altro Slam dopo quello di Parigi, sembra essere un passo avanti a tutti i colleghi. La vittoria su Djokovic, arrivata senza particolari problemi, ha mandato un ulteriore segnale a tutti gli altri su quello che è lo strapotere fisico e tecnico dello spagnolo che, come si può immaginare, adesso vuole trionfare di nuovo a Parigi. In tutto questo, ci sono anche i commenti di giornalisti importanti che seguono il tennis da molto tempo e che di cose ne hanno viste. Parliamo di Vincenzo Martucci de Il Messaggero, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, che ha espresso questo giudizio su Alcaraz.

Notizie tremende per Sinner, il commento

Martucci è uno dei massimi esperti di tennis in Italia dopo una vita anche alla Gazzetta dello Sport. Ha visto da vicino Alcaraz nell’ultimo periodo e ha detto questo: “In certi momenti Alcaraz è ingiocabile, ha demolito Djokovic. Pochi sono riusciti a vincere su due superfici diverse ed è già a 4 finali di Slam vinte”.

Insomma, le parole di Martucci non possono che mettere apprensione a quelli che sono i tifosi di Sinner, che sperano che l’altoatesino possa riprendersi velocemente dopo i problemini fisici che ha avuto negli ultimi mesi e che lo hanno costretto a saltare gli Internazionali di Roma e lo hanno messo ko anche a Wimbledon.