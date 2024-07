Gratta e Vinci scontati al Prime Day: occasione irripetibile

Gratta e Vinci scontati al Prime Day, arriva la “concorrenza” del colosso: ecco come sorprendere i propri familiari o amici.

Nei punti vendita autorizzati ormai ce ne sono per tutti i gusti. Per chi vuole tentare la fortuna investendo una somma irrisoria e per chi invece è disposto a spendere qualcosa in più per puntare al colpo grosso: ad un premio, per intenderci, di quelli che possono cambiare completamente la vita di una persona. Ad esempio, il famigerato “Turista per sempre”, uno dei Gratta e Vinci – sì, di quelli stiamo parlando – più gettonati.

Se si riesce a scovare il tagliando giusto, oltre ad incassare immediatamente una cifra monstre (300mila euro), ci si assicura un “vitalizio” da seimila euro al mese per 20 anni. Ma i Gratta e Vinci mettono in palio anche premi milionari, come il famoso Miliardario. C’è quello classico, da 5 euro, quello Mega, da 10, ed infine quello Maxi, con il quale a fronte di un investimento di 20 euro si possono arrivare ad intascare ben 5 milioni di euro.

Purché lo si faccia con moderazione, insomma, tentare occasionalmente la fortuna con un Gratta e Vinci non è solo una fonte di svago ma anche un’opportunità per provare a riempire il proprio portafoglio e togliersi qualche sfizio. Fatto sta che ogni giorno in Italia vengono venduti milioni di biglietti nei tabacchini e nelle ricevitorie: ultimamente, però, è arrivata la “concorrenza” di un colosso dello shopping online come Amazon.

Gratta e Vinci scontati al Prime Day, con Amazon si può

Sì, anche Amazon, da qualche tempo, dà la possibilità di creare fai da te il proprio Gratta e Vinci. Ovviamente non un Gratta e Vinci vero, di quelli validati dal logo AAMS: si tratta di soltanto una simpatica idea regalo pensata per stupire e lasciare a bocca aperta un familiare o un amico nel giorno del suo compleanno oppure in occasione di un’altra importante ricorrenza.

Approfittando del Prime Day, si può acquistare a prezzi scontati tutto l’occorrente per creare un Gratta e Vinci: adesivi personalizzati, etichette scratch e tanto altro. L’obiettivo è quello di illudere in maniera goliardica il diretto interessato, facendogli intendere che sia appena diventato milionario o che abbia intascato una grossa cifra. Lo scherzo sarà ancora più riuscito se il festeggiato in questione è un appassionato di Gratta e Vinci.