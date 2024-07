Berrettini, è scritto tra le righe: può succedere da un momento all’altro

Non è ancora detta l’ultima parola per Matteo Berrettini: ribaltone dietro l’angolo, tutto potrebbe cambiare da qui a breve.

Li ha osservati tutti, dal primo all’ultimo, con estrema attenzione. Ne ha esaminato colpi e linguaggio del corpo, testa e livello di concentrazione. Fino ad arrivare, poi, alla decisione finale. Che poi finale, per la verità, non è. Passerà talmente tanto di quel tempo, tra la convocazione e l’inizio della fase a gironi della Coppa Davis, che tutto potrebbe cambiare.

Sta di fatto che, almeno per il momento, sono questi gli atleti che il capitano della Nazionale Filippo Volandri ha convocato in occasione dell’importantissimo appuntamento di metà settembre. Ad indossare la maglia azzurra prima contro il Brasile, poi contro il Belgio e infine contro l’Olanda, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Due i grandi assenti, se non si considera Fabio Fognini, già “silurato” lo scorso anno.

Non ci saranno né Matteo Berrettini e né Lorenzo Sonego, benché sia la non convocazione del primo ad aver scioccato di più il popolo del tennis. Il romano, uomo squadra per eccellenza, messo alla porta per lasciare spazio a Darderi, che sta giocando molto bene ma che è appena emerso? No, i tifosi azzurri sembrano proprio non poterlo accettare. E non ne hanno fatto mistero, anzi. Si sono lamentati tra una bacheca e l’altra manifestando tutto il proprio disappunto.

Berrettini, non tutto è perduto

C’è un però. Proprio alla luce di quanto osservavamo in precedenza, e cioè che in due mesi diverse cose potrebbero cambiare, non è ancora detta l’ultima parola. Non per Berrettini, quanto meno.

A riaccendere le speranze dei tifosi circa la presenza del martello romano a Casalecchio di Reno è stato lo stesso Volandri, che pur tra le righe ha detto un sacco di cose. “Il regolamento dell’ITF prevede che le convocazioni vengano fatte ad un mese e mezzo dall’evento, ma proprio per la finestra temporale che ci separa dalle sfide di Bologna, e in considerazione del fatto che nel mezzo ci saranno le Olimpiadi, due Masters 1000 e un torneo dello Slam, è impossibile dar loro un valore concreto».

“Sarà importante valutare lo stato di forma dei ragazzi nel prossimo mese, sarà quello il criterio fondamentale nella scelta della squadra migliore che possa rappresentare la nostra Nazionale”, ha aggiunto ancora, specificando che la scelta dei tennisti da convocare si è basata solo ed esclusivamente sul ranking. Non tutto è perduto, insomma. Soprattutto se Matteo, come si spera, farà bene sul cemento nella trasferta nordamericana.