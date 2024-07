Clamoroso Ferrari, Sainz come Leclerc: passo indietro UFFICIALE

Clamoroso Ferrari, i due piloti a caccia del riscatto nel prossimo Gran Premio d’Ungheria. Ma c’è una novità interessante nelle quote.

Maranello, abbiamo un problema. Anzi, probabilmente più di uno, visto che il crollo della Ferrari negli ultimi quattro Gran Premi di Formula 1 è stato vertiginoso. Dopo il trionfo di Montecarlo, il vuoto. E se la vittoria chez Leclerc sembrava inizialmente dovesse rilanciare ulteriormente le ambizioni della Rossa, alla luce degli ultimi risultati c’è chi teme che quel successo del pilota monegasco possa trasformarsi in un canto del cigno.

Dal Canada in poi la Ferrari non ha combinato granché, anche per colpa di una sequela di errori evitabilissimi. In Spagna abbiamo assistito pure ad un vivace battibecco tra i due ferraristi, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che sono tornati a scambiarsi delle accuse. Il primo ad alzare i toni è stato il pilota nato nel Principato di Monaco, adiratosi con il suo compagno di scuderia per un sorpasso – a sua detta – azzardato che gli ha anche danneggiato l’ala interiore. Non ha tardato ad arrivare la replica di Sainz, che a margine del Gp si è detto sorpreso delle parole di Leclerc: “Ho avuto l’opportunità di attaccare e l’ho fatto – ha detto l’iberico – non posso stare dietro per tutta la vita”. In Austria e Gran Bretagna non abbiamo assistito ad ulteriori siparietti tra piloti ma la strategia della Ferrari si è rivelata ancora una volta fallimentare. E l’involuzione è sotto gli occhi di tutti.

Clamoroso Ferrari, i bookmaker ora “equiparano” i due piloti

La speranza, dalle parti di Maranello, è che possa iniziare a cambiare qualcosa a partire dal prossimo Gp, che si correrà in Ungheria, nel circuito di Hungaroring, una pista per certi versi simile a quella di Montecarlo.

La Ferrari riuscirà a dire la sua, anche per movimentare un po’ la classifica? Vedremo, ma intanto i bookmaker di Bet365 sembrano non nutrire troppa fiducia nei confronti delle due rosse. Il favorito numero uno è ovviamente il campione del mondo in carica Max Verstappen, ma dopo di lui ci sono Lando Norris e George Russell, rispettivamente su McLaren e Mercedes. Quarto Lewis Hamilton, che il prossimo anno approderà in Ferrari al posto di Sainz. I due ferraristi, invece, devono accontentarsi entrambi della quinta piazza: una loro vittoria in Ungheria è quotata a 17.00. L’equiparazione dei bookmaker rappresenta una novità, dal momento che finora le quote relative ad una vittoria di Leclerc erano sempre più basse rispetto a quelle del compagno.