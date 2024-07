Colpo di scena Sinner, coinvolta una leggenda: l’annuncio è da brividi

Colpo di scena Sinner, l’annuncio sull’altoatesino, che rimane il numero uno del Mondo è da brividi. Coinvolta una leggenda dello sport

Se prima vi abbiamo raccontato di alcune persone che hanno commentato l’attuale classifica Atp con Sinner che rimane saldamente al primo posto nonostante il doppio trionfo di Alcaraz al Roland Garros e a Wimbledon, adesso vi parliamo di una leggenda di questo sport che ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul momento del tennis italiano.

Boris Becker ha fatto la storia di questo sport, ed è intervenuto ai microfoni di Sky che erano a Londra per seguire da vicino il torneo. Becker nella sua carriera ha vinto tre volte lo Slam inglese, e ha elogiato tutti i tennisti azzurri che hanno partecipato. Non ha parlato solo di Jannik, c’è da dirlo, ma ha fatto un quadro generale di quello che sta vivendo il popolo italiano amante della racchetta. Ma andiamo a leggere insieme quelle che sono state le sue parole.

Colpo di scena Sinner, le parole di Becker

“Prima di tutto devo farvi i complimenti perché il tennis italiano è veramente ‘bollente’ e in un grande momento! Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini: non c’è un torneo senza un italiano nelle ultime fasi di un torneo. State facendo qualcosa qua in Italia che funziona” ha detto inizialmente. Un elogio che tutti si aspettavano, e che i tennisti citati meritano ampiamente per quello che hanno fatto vedere nel corso delle ultime settimane e non solo. Poi Becker ha continuato in questo modo.