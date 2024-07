Pallone d’oro 2024, Vinicius nei guai: ribaltone Europeo

Pallone d’oro 2024, gli esiti delle due grandi manifestazioni internazionali rivoluzionano tutto: insidia spagnola per l’attaccante del Real Madrid.

Il peso delle grandi manifestazioni internazionali, quando si tratta di consegnare il Pallone d’oro, è da sempre molto rilevante. L’esempio più lampante è quello di Leo Messi, che lo scorso ottobre ha vinto per l’ottava volta in carriera il famoso premio assegnato da France Football grazie al trionfo mondiale con l’Argentina in Qatar nell’autunno 2022.

Quello storico successo ha fatto passare in secondo piano le anonime prestazioni della Pulce con la maglia del PSG, che nell’estate 2023 l’avevano convinto ad accettare la proposta dell’Inter Miami, svernando in un campionato di secondo piano come l’MLS americana. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se anche nell’assegnazione del Pallone d’oro 2024 – la cerimonia è prevista a fine ottobre – incidessero particolarmente gli esiti dell’Europeo e della Coppa America che si sono appena conclusi.

Prima delle due competizioni, stando alle quote dei bookmaker, il favorito numero uno era l’attaccante brasiliano Vinicius, tra i protagonisti principali della cavalcata del Real Madrid di Carlo Ancelotti nella Liga spagnola e in Champions League. Il nazionale verdeoro sembrava dovesse battere solamente la concorrenza del suo compagno di squadra Jude Bellingham, destinato a scontare un finale di stagione non proprio all’altezza dei mesi precedenti. Ciò che è avvenuto nell’ultimo mese, tuttavia, ha cambiato le carte in tavola.

Pallone d’oro 2024, Rodri alle calcagna di Vinicius

Il Brasile di Vinicius in Coppa America ha deluso ed è uscito ai quarti contro l’Uruguay. Solo 2 gol per l’esterno del Real Madrid, entrambi messi a segno nel match contro il Paraguay nella fase a gironi.

Se escludiamo la meravigliosa rovesciata contro la Slovacchia negli ottavi ed il colpo di testa che ha deciso la gara d’esordio con la Serbia, anche l’Europeo di Bellingham non è stato memorabile. Da uno come lui ci saremmo aspettati qualcosa in più, soprattutto nella finale di Berlino con la Spagna.

In Germania, invece, ha brillato la stella di Rodri, centrocampista tuttofare della Spagna neocampione d’Europa: un giocatore totale, reduce pure da due stagioni pazzesche con il Manchester City di Pep Guardiola. Lo spagnolo, grazie ad Euro 2024, è balzato dal settimo al secondo posto nelle quote del Pallone d’oro (2.75, Sisal), scavalcando Bellingham (5.00) ed arrivando addirittura a “minacciare” Vinicius (2.25): il divario adesso è sottilissimo. Più staccati Messi, che si è confermato campione d’America, e la stellina Yamal, definitivamente esploso in terra tedesca. Il primo italiano in questa speciale lista è Gianluigi Donnarumma, quotato a 500.00.