Sinner messo all’angolo, c’è poco da fare: classifica capovolta

Sinner messo all’angolo: in questo momento c’è da poco da fare e la classifica è capovolta. Ecco la situazione attorno a Jannik

La classifica Atp dice che in Italia abbiamo il miglior tennista al Mondo: Jannik Sinner. I risultati ottenuti quest’anno sono la dimostrazione lampante che in casa abbiamo un campione che rivoluzionerà il mondo del tennis nel corso dei prossimi anni. Certo, non tutti sono dello stesso avviso, soprattutto dopo quello che è successo domenica pomeriggio a Londra.

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo secondo Wimbledon di fila, distruggendo praticamente in finale Nole Djokovic, arrivato all’ultimo atto della terra londinese senza aver sofferto più di tanto nei turni precedenti. Una situazione che a molti tifosi non va giù per un paio di motivi particolari: com’è possibile che lo spagnolo, nonostante di Slam ne abbia conquistati due, non sia primo nella classifica? E adesso ci sono un poco di critiche, anche in Italia, per quello che è il conteggio dei punti in questione. Ma andiamo a vedere insieme qualche commento di qualche utente social arrivato proprio in queste ore.

Sinner all’angolo, per molti è Alcaraz è il numero uno

“Se Sinner è definito fenomeno… Alcaraz, due anni in meno… Cos’è…???” si chiede qualcuno, visto che lo spagnolo ha già 4 Slam nella sua personale bacheca di vittorie. Poi un altro: “Sto Alcaraz è ingiocabile pure per Sinner”. E infine: “La ricerca affannosa di un dualismo Alcaraz-Sinner, che in realtà va avanti da anni, sta diventando grottesca fra le dita dei “nuovi” appassionati di tennis. Alcaraz è chiaramente molto più forte, probabilmente anche dei big3. Ogni successo di Sinner sarà un’impresa”.

https://x.com/a_taylor71/status/1812485230109790719

Insomma, è evidente che quello che Carlos sta riuscendo a fare non passa inosservato nemmeno ai commentatori italiani del tennis. Una situazione palese, evidente secondo alcuni, che mettono a disagio anche i tifosi di Jannik. Insomma, il tutto sembra essere da rivedere, almeno la classifica. Ma le Olimpiadi sono lì, ormai vicinissime, e Sinner potrebbe rispondere a tutti questi che lo vedono come secondo al mondo.