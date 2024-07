Tennis, tornano in campo Nadal e Berrettini: notizie e pronostici martedì 16 luglio

Tennis, il campione maiorchino riparte dalla Svezia per preparare le Olimpiadi di Parigi. A Gstaad si rivede pure il martello romano: pronostici.

Rafa Nadal ha scelto di ripartire dal torneo Atp 250 di Bastad per preparare le imminenti Olimpiadi di Parigi. Il campione maiorchino ha fatto intendere che i giochi parigini potrebbero essere una delle sue ultime apparizioni, oltre ovviamente alla Laver Cup di settembre. Il 14 volte vincitore del Roland Garros non gioca dallo scorso 27 maggio, quando Alexander Zverev lo estromise subito dal “suo” Slam, liquidandolo in tre set.

Curioso e affascinante l’abbinamento nel primo turno del torneo scandinavo: di fronte Nadal si ritroverà Leo Borg, figlio della leggenda del tennis Bjorn. La vittoria dello spagnolo non è in discussione e, nonostante il lungo periodo di stop, il divario con lo svedese resta molto ampio. Il maiorchino dovrebbe imporsi in due set.

Questa settimana segna il ritorno sulla terra rossa dopo la parentesi erbivora e l’azzurro Matteo Berrettini va a caccia di punti per risalire la china in classifica a Gstaad, in Svizzera. Per il martello romano, reduce dalla battaglia con il connazionale Sinner a Wimbledon, c’è subito un terraiolo doc come l’argentino Pedro Cachin, mai affrontato prima. Non un esordio comodo ma l’italiano, apparso in buona forma ai Championships, dovrebbe avanzare al secondo turno senza grossi problemi. Nell’Atp 500 di Amburgo, invece, andrà in scena un avvincente derby tricolore tra Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, per la prima volta uno contro l’altro. L’italoargentino in questo momento sembra stare meglio rispetto al torinese – ha ricevuto anche la convocazione per i prossimi impegni di Coppa Davis – ed è leggermente favorito in un match da almeno 23 game complessivi.

Rune, occhio a Marozsan

L’esperienza del 34enne Dusan Lajovic su questa superficie sarà probabilmente determinante nella sfida con il brasiliano Meligeni Alves ma tra i due, ad Amburgo, si preannuncia un incontro combattuto.

Spostandoci di nuovo a Bastad, Roberto Carballes Baena sulla terra rossa può sovvertire i pronostici nella sfida con Roman Safiullin, decisamente più pericoloso sul veloce. Scontro equilibrato anche quello tra l’argentino Thiago Tirante ed il portoghese Jaime Faria, mentre lo svizzero Dominic Stricker può sorprendere l’olandese Botic van de Zandschulp, ripartito dal circuito Challenger dopo mesi complicati. L’ungherese Fabian Marozsan, infine, potrebbe rivelarsi un cliente ostico per il danese Holger Rune, numero 17 al mondo.

Tennis, i possibili vincenti

Lajovic in Meligeni Alves-Lajovic (Atp Amburgo)

Carballes Baena in Carballes Baena-Safiullin (Atp Bastad)

Tirante in Tirante-Faria (Atp Bastad)

Berrettini in Cachin-Berrettini (Atp Gstaad)

Stricker in van de Zandschulp-Stricker (Atp Gstaad)

I pronostici sui games

Darderi-Sonego (Atp Amburgo, over 22,5)

Marozsan-Rune (Atp Amburgo, over 20,5)

Ajdukovic-Van Assche (Atp Bastad, over 22,5)

Nadal-Borg (Atp Bastad, under 16,5)

Comparazione quote

La vittoria di Tirante è quotata a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Darderi-Sonego over 22.5 games è quotato invece a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.