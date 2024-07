Scommesse, antepost da sogno: colpo da 1500 euro

Scommesse, un antepost da sogno chiuso in una domenica di metà luglio. Colpo clamoroso da oltre 1500euro. Ecco cos’è successo

Europei, Coppa America e Wimbledon finiti. E noi de IlVeggente.it vi abbiamo accompagnato in questo mese di grandissimo sport con i nostri pronostici. Non siamo infallibili e lo sappiamo, ma abbiamo cercato di fare il nostro meglio mettendo a vostra disposizione la nostra competenza, senza richiedere iscrizioni, tutto in maniera gratuita, e soprattutto con quote importanti che anche con un minimo investimento vi hanno regalato delle vincite. Sì, siamo soddisfatti.

Detto questo, domenica scorsa come detto prima si sono concluse tre importanti manifestazioni – adesso ci sono le Olimpiadi ma anche campionati minori e turni di Champions League ed Europa League – che un fortunato e bravo scommettitore inglese, così come riportato da BetFair, ha sognato proprio in questo modo. Non solo lo ha sognato, ma all’inizio ha deciso anche di giocarci qualcosa sopra. E alla fine la fortuna lo ha ripagato, visto che ha portato a casa oltre 1500euro finali.

Scommesse, triplo colpo centrato

Tre antepost, e avrete ovviamente capito che parliamo dei tornei citati prima. L’uomo o la donna in questione ha deciso di puntare sulla Spagna come vincente dell’Europeo, sull’Argentina trionfatrice in Coppa America (decisivo in questo caso il gol di Lautaro Martinez dell’Inter) e sul trionfo dello spagnolo Alcaraz a Londra, nel torneo di Wimbledon, che in finale ha praticamente distrutto Djokovic che mai ha avuto scampo. Insomma, un triplo colpo clamoroso andato a segno e in sterline ha portato a casa oltre 1.200. Al cambio tutto questo supera di netto i 1.500euro.

Una domenica chiusa di notte, iniziata nel pomeriggio con la finale di tennis, continuata la sera con quella a Berlino, e festeggiata alla fine della manifestazione dall’altra parte del Mondo con una finale giocata nelle ore buie. Per lui invece tutto è stato magico, bellissimo. Complimenti a lui e alla sua intuizione magica.