Superenalotto, basta poco: è l’affare del secolo

Superenalotto, non c’è altro modo di chiamarlo se non affare: quello che è accaduto ha davvero dell’incredibile.

Potrebbe essere chiunque. Un abitante del posto, magari, o qualcuno che si è trasferito ai piedi della Mole da un’altra regione, o addirittura da un altro Paese o Continente, per lavorare ai piedi delle Alpi. O chissà, forse si tratta di un turista alla sua prima gita tra le eleganti strade della splendida e sontuosa Torino.

Possiamo fare tutte le congetture ed ipotesi di questo mondo, ma la verità è che probabilmente non sapremo mai chi sia il fortunatissimo giocatore che sabato sera avrà visto cambiare la sua vita da così a così. Avrà pensato e immaginato le cose più belle del mondo, ne siamo certi, quando, confrontando i numeri estratti con quelli che aveva giocato in ricevitoria, si sarà reso conto che la dea bendata, finalmente, aveva deciso di riservare proprio a lui/lei le sue preziosissime attenzioni.

Il suo è stato, in effetti, un colpo da maestro. Un colpo che, oltretutto, gli ha fruttato una cifra ricchissima. Non il massimo cui potesse ambire, ma si tratta comunque di un premio tale da averlo fatto saltare di gioia. Siete curiosi di scoprire quanto abbia vinto e, soprattutto, in che modo e a quale gioco? Allacciate le cinture, allora: stiamo per raccontarvi ogni cosa.

Vola basso ma 186mila euro al Superenalotto

Iniziamo col dire che la persona in questione ha tentato la fortuna al gioco più amato dagli italiani, vale a dire il Superenalotto. Impossibile stabilire se si tratti di un giocatore abituale o occasionale: la sola cosa certa è che, in tempo utile per l’estrazione del concorso numero 111 di sabato 13 luglio, ha giocato una combinazione.

In palio c’era un jackpot pazzesco, pari a poco più di 48 milioni di euro, per cui deve aver pensato che valesse la pena provare. Aveva ragione. Non ha centrato, come dicevamo, il fatidico 6, ma ha comunque indovinato ben 5 dei 6 numeri che sono stati estratti durante la cerimonia delle 20 dello scorso sabato.

Un colpo di fortuna che gli è valso, pensate un po’, la bellezza di 186mila 009,39 euro. Il tutto con una schedina del valore di soli 2 euro, un piccolissimo investimento che rende ancor più l’idea di quanto incredibile sia stata la vincita realizzata al punto di vendita di Via Michele Lessona, a Torino. L’affare, oseremmo dire, del secolo.