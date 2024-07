Sinner, spunta un’altra bionda: triangolo in Sardegna

Sinner tra due fuochi, l’inaspettato triangolo a Porto Cervo ha fatto sobbalzare i tifosi. Il tennista ci vede doppio.

Ha tradito le sue montagne, ma lo ha fatto per una buona ragione. Per concedersi, cioè, qualche giorno di relax e di intimità in compagnia della sua nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. Una vacanza che è arrivata al momento giusto, oltretutto, considerando che Wimbledon non si è concluso nel migliore dei modi né per lui e né per lei.

Jannik Sinner è uscito di scena ai quarti, un po’ prima del previsto, mentre la sua dolce metà si è ritirata agli ottavi per via di un problema al collo e al braccio. Avevano bisogno di smaltire la delusione, quindi, ma anche di trascorrere del tempo insieme, ragion per cui sono volati alla volta della Sardegna non appena hanno potuto.

Un break che sarà certamente fugace, il loro, visto che l’azzurro sarà presto impegnato ai Giochi Olimpici di Parigi. Vincere la medaglia d’oro sarà il secondo gol di questa stagione indimenticabile e ce la metterà tutta, quello è poco ma sicuro, per trionfare sulla terra rossa dello Chatrier, dove solo qualche settimana fa si è giocato il Roland Garros. E speriamo solo che questa fuga in Costa Smeralda lo abbia rigenerato a dovere, a questo punto.

Con Sinner in Sardegna di bionde ce ne sono due

Pensiamo di sì, però, dal momento che anche il numero 1 del mondo ha il sacrosanto diritto, almeno una volta tanto, di andare in vacanza con la propria fidanzata.

E poi di bionde con lui a Porto Cervo ce ne sono due, a dirla tutta, per cui possiamo dire, in senso ironico, che al momento è beato tra le donne. Lui è partito con Anna, è vero, ma in Sardegna la Kalinskaya si è riconciliata con una nostra vecchia conoscenza. Si tratta di Erika Yakhimovich, russa anche lei che, stando alla bio di Instagram, sarebbe un’ex tennista professionista. Ma, soprattutto, è la migliore amica della dolce metà di Jannik, motivo per il quale le due ragazze hanno ben pensato di organizzare un’uscita insieme, trovandosi nello stesso fazzoletto di terra.

Ciò che subito è balzato all’occhio è che anche Erika è bellissima, proprio come la sua amica, tanto è vero che la foto insieme a Porto Cervo – che si presume sia stata scattata dal campione azzurro – ha fatto girare la testa a un bel po’ di follower. Un triangolo inaspettato, con tanto di presentazioni ufficiali, che conferma, qualora qualcuno non ne fosse ancora convinto, che Sinner stavolta fa proprio sul serio.