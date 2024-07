Berrettini resiste, la Satta non si piega: terremoto social

Berrettini barcolla ma non molla, mentre la Satta è stata perentoria: scossone inaspettato, è successo all’improvviso.

Nell’era dei social, certi segnali sono inequivocabili. Le foto di coppia scompaiono dai feed all’improvviso, i like pure. Un attimo prima ci sono, quello dopo non ce n’è più traccia. Non c’è mai da stare tranquilli, insomma, tante sono le cose che accadono dietro le quinte e che si possono benissimo intuire osservando i movimenti social dei nostri beniamini.

Avevamo scoperto che Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si erano lasciati proprio in questo modo, scandagliando le rispettive bacheche. La tennista croata aveva cancellato dalla sera alla mattina tutti i ricordi di quel dolce amore e, non contenta, aveva addirittura defollowato il tennista. Era stata abbastanza plateale, insomma, forse per essere certa di dissipare i dubbi e di chiarire, nel modo più chiaro possibile, che la loro love story era ormai giunta al capolinea.

Il romano non ha mai cancellato nulla, invece. Tra un contenuto e l’altro a tema tennis, gli scatti con Ajla sono sopravvissuti, perché in fondo non è cliccando sulla voce “Elimina” che si cancella ciò che è stato. E lo sa bene Melissa Satta, che a differenza della donna che c’era prima di lei al fianco di Berrettini non ha mai avvertito l’esigenza di ripulire la sua bacheca dalle tracce della relazione con il tennista.

Melissa Satta, due pesi e due misure

Matteo resiste, tanto è vero che è ancora lì, tra gli scatti in bikini e gli shooting dell’ex velina. Peccato solo che, così si dice, per la showgirl valga il detto del due pesi, due misure.

Se lei non ha eliminato nulla dal suo profilo Instagram, il suo nuovo compagno, Carlo Beretta, ha fatto piazza pulita del suo passato. Prima che Melissa e il piccolo Maddox irrompessero nella sua vita, stava con l’influencer Giulia De Lellis. Una storia importante, si parlava di matrimonio, ma nulla è rimasto di quell’amore che sembrava procedere a gonfie vele e che, invece, si è consumato dalla sera alla mattina.

Pare, ma si tratta di indiscrezioni tutte da confermare, che la Satta non gradisse che la bacheca del bel Beretta fosse ancora piena di scatti che lo ritraevano con l’ex. Da qui, come riferisce la regina del gossip Deianira Marzano, la decisione di fare tabula rasa e di ricominciare tutto daccapo. Con un feed tirato a lucido e con una nuova e bellissima fidanzata al suo fianco.