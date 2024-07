Lotteria, attenti alla truffa: non paga per davvero

Lotteria, c’è qualcosa che devi sapere prima che sia troppo tardi: è una truffa, non riceverai i soldi promessi.

Irlanda del Nord, anno del Signore 2019. Frances e Patrick Connolly scoprono di essere stati baciati dalla fortuna. Qualche giorno prima hanno giocato all’EuroMillions e hanno centrato, grazie alla combinazione per la quale hanno optato, il jackpot pieno. Quanto hanno vinto? La cifra che è finita nelle loro tasche vi lascerà senza fiato, per cui preparatevi: hanno incassato la bellezza di 115 milioni di sterline, che con il cambio attuale corrispondono, su per giù, a 136,5 milioni di euro. Una somma stratosferica, insomma.

Sarebbe una storia a lieto fine, quindi, se solo si fosse conclusa così, con i coniugi che si recano al quartier generale della nota Lotteria per incassare il loro premio da urlo. Invece no. Dopo quella vincita, purtroppo, sono successe delle cose che hanno in qualche modo “macchiato” la storia di cui sono stati protagonisti.

Alcuni truffatori, infatti, avrebbero ben pensato di servirsi in modo illegale della notorietà della coppia per ordire delle trappole molto sofisticate e, soprattutto, credibili. Hanno sfruttato, in particolar modo, il buon nome degli enti benefici che i Connolly hanno fondato nel tempo, allo scopo di attirare quante più persone possibile nella loro ragnatela.

Fortunati e generosi, o forse no: allarme rosso

Di recente, tanto per raccontarne una, i truffatori in questione hanno diffuso un’email falsa e finto che ad inviarla fosse stata l’ignara coppia. Si alludeva ad un fantomatico premio di oltre 1 milione destinato, appunto, alla persona che aveva ricevuto l’email.

Naturalmente, per riscuotere il premio non bisognava fare altro che fornire i propri dati personali. Cosa che, sebbene non tutte le vittime della truffa ne fossero a conoscenza, avrebbe favorito frodi e furti d’identità. Cosa che, in effetti, è successa a tante, tantissime persone. Nel caso in cui, quindi, capitasse anche a voi di ricevere una comunicazione del genere, sappiate che la coppia non paga davvero e che si tratta solo di un gigantesco specchio per le allodole.

Qualcosa di simile era accaduto durante la pandemia, quando su X era comparsa la notizia di un finto regalo da parte dei coniugi. Promettevano di regalare 500mila sterline a 10 giocatori nel momento in cui il loro canale YouTube fosse arrivato a quota 10mila iscritti. Meglio diffidare, quindi, da presunte email o comunicazioni da parte di Frances e Patrick. Non sono a loro a scrivere, purtroppo. E, ahinoi, non hanno neanche alcuna intenzione di condividere il loro bottino con nessun altro.