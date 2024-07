Dal Milan alla Juve: ritorno clamoroso

Dal Milan alla Juve, sfumato l’obiettivo principale i bianconeri tenteranno di riportare in Serie A il calciatore lusitano.

L’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica della Juventus, è quello di far sì che a fine mercato la rosa bianconera sia ancora più competitiva. Colmare il gap con l’Inter campione d’Italia in questa finestra dei trasferimenti non è assolutamente semplice ma il direttore sportivo della Vecchia Signora vuole comunque provarci. E l’ha dimostrato con i primi tre colpi messi a segno nei primi giorni di luglio.

Il primo è stato quello del centrocampista brasiliano Douglaz Luiz. Per strapparlo all’Aston Villa Giuntoli, oltre a circa 28 milioni di euro, ha dovuto sacrificare due giovani molto promettenti come Enzo Barrenechea, reduce da una buona stagione a Frosinone, e Samuel Iling Jr., veloce esterno inglese che ha collezionato pure qualche minuto nelle ultime due stagioni con Massimiliano Allegri in panchina.

Il secondo acquisto ha invece riguardato la porta. Assecondando il nuovo allenatore Thiago Motta, Giuntoli ha portato a Torino Michele Di Gregorio, nominato miglior portiere della Serie A nella scorsa stagione con la maglia del Monza. L’ex numero uno del club brianzolo andrà dunque a prendere il posto del polacco Wojciech Szczesny, in questo momento alla ricerca di una nuova squadra. Last but not least, l’ex centrocampista del Nizza Khephren Thuram, altro pallino dell’ex direttore sportivo del Napoli. Il figlio di Lilian ha dunque “raggiunto” in Italia suo fratello Marcus, che però veste la maglia dell’Inter.

Dal Milan alla Juve, Giuntoli vira sull’ex rossonero Dalot

La campagna di rafforzamento, tuttavia, non è finita qui. La Juventus, per continuare a comprare, dovrà cedere qualcuno e gli indizi portano quasi tutti a due giocatori: Federico Chiesa e Matias Soulé.

Il tesoretto derivante dalle cessioni verrà certamente reinvestito per arrivare, tra gli altri, a Teun Koopmeiners, forte centrocampista dell’Atalanta ed in cima alla lista dei desideri di Giuntoli.

Motta ha chiesto anche di rinforzare la corsia destra. E non stupisce che la Juve nei giorni scorsi abbia provato a riportare in Serie A il terzino portoghese Joao Cancelo, che peraltro ha già indossato la maglia della Juventus nella stagione 2018-19. L’ex Inter però ha chiuso definitivamente le porte dinanzi ad un eventuale ritorno in Italia, perché la sua volontà è quella di continuare a giocare nel Barcellona, club al quale era stato ceduto in prestito un anno fa. Secondo gli ultimi rumors Giuntoli, a questo punto, potrebbe rivolgere le proprie attenzioni ad un suo connazionale, Diogo Dalot, attualmente di proprietà del Manchester United ma già passato dal nostro campionato: nel 2020-21 fu di passaggio (in prestito) al Milan.