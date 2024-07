Sinner al cinema, dopo Wimbledon c’è Hollywood: tifosi in delirio

Sinner, ciak si gira: le immagini inedite hanno fatto il giro del web, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Jannik Sinner è ovunque. Nel vero senso della parola. Basta accendere la televisione per ritrovarselo improvvisamente sul piccolo schermo. E non in campo, luogo a lui più congeniale, ma sui set più disparati. È protagonista di talmente tanti di quegli spot che ad ogni tornata pubblicitaria sono altissime le possibilità di vederlo sul piccolo schermo.

Ci sta. È questo, d’altronde, l’effetto della sua incredibile ascesa, dei numerosissimi successi che ha collezionato da quando ha esordito nel circuito maggiore e, più specificamente, nell’ultimo anno. Prima ha vinto il suo primo Masters 1000, dando il benservito a quanti credevano che non avesse la tempra necessaria per imporsi nelle grandi competizioni. Poi ha restituito agli italiani quel sogno chiamato Coppa Davis, ha brillato nelle Atp Finals e ancora, dulcis in fundo, ha inaugurato la stagione 2024 vincendo il suo primo Slam, per poi sbarcare al primo posto della classifica mondiale.

Quello azzurro è un popolo che dimentica in fretta, tanto è vero che il fatto che non abbia vinto e raggiunto la finale né a Wimbledon, né al Roland Garros, ha innescato tutta una serie di polemiche. Al netto delle critiche immeritate e fuori luogo degli ultimi giorni, però, i tifosi saranno felici di sapere che il re degli Australian Open sbarcherà presto al cinema.

Ciak si gira, Sinner sul set

Più o meno. Già, perché non ce lo vediamo proprio, in tutta onestà, a lasciare la racchetta in favore di copioni e cineprese. Il canale X di The Tennis Letter, però, ha voluto immaginarlo in versione Hollywood anziché Wimbledon e regalare ai tifosi qualche sana risata.

Nelle scorse ore, il team social si è divertito ad individuare, per una ventina di tennisti circa, altrettanti attori che potrebbero potenzialmente interpretare tali personaggi nel caso in cui a qualcuno venisse in mente di girare un film su di loro. Joaquin Phoenix sarebbe perfetto nel ruolo di Roger Federer, ad esempio, così come la star di Twilight Taylor Lautner potrebbe, idealmente, calarsi nei panni del due volte campione di Londra Carlos Alcaraz.

18. Jannik Sinner & Bill Skarsgard pic.twitter.com/B15mQ9zzYm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 14, 2024



Tutti gli accoppiamenti sono estremamente azzeccati, incluso quello che riguarda il beniamino azzurro. L’attore ideale per interpretare Sinner al cinema sarebbe, secondo The Tennis Letter, lo svedese Bill Skarsgard, che pur non avendo i capelli rossi ha dei tratti che ricordano, vagamente, quelli del numero 1 del mondo. E chissà, magari qualcuno lo scritturerà davvero, un giorno, per portare sul grande schermo la storia a lieto fine di un tennista che si è fatto da sé.