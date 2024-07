Pronto all’addio, affare low cost: colpo Juve dal Barcellona

Calciomercato Juventus, non è ritenuto centrale nel progetto Barcellona che ne valuta l’addio. Affare low-cost per i bianconeri

Dopo aver piazzato ufficialmente tre colpo di mercato, la Juventus adesso sta cercando di piazzare qualche colpo in uscita e soprattutto sta cercando di capire chi prendere, dopo aver perso Calafiori che sembra destinato all’Arsenal.

Cristiano Giuntoli, secondo le informazioni che stanno arrivando negli ultimi giorni, ha in mente di regalare a Thiago Motta un altro giocatore del Nizza dopo Thuram: parliamo di Todibo, per il quale però la richiesta è di 40 milioni di euro. Eccessiva per le casse bianconere, in questo momento, che prima devono cercare di piazzare Soulé o Chiesa, e poi si potrebbero presentare con una bella offerta. Insomma, dentro la Continassa, questi, sono giorni di valutazione. E sappiamo altrettanto bene che di solito i colpi last minute, quelli che si piazzano alla fine del calciomercato, potrebbero regalare delle sorprese. In tutto questo, in casa Barcellona, c’è un giocatore che non rientra nei piani di Flick e che potrebbe essere un’idea proprio nell’ultima settimana delle trattative.

Calciomercato Juventus, Martinez si libera quasi gratis

Il profilo è quello di Inigo Martinez, che così come riportato da todofichajes.net, non rientra proprio nei piani di Flick. Potrebbe iniziare la stagione, visto che dietro i catalani al momento hanno qualche problema, però se qualcuno si dovesse presentare negli ultimi giorni di mercato con un’offerta ritenuta allettante, allora da quelle parti non si opporrebbero alla cessione.

E che non possa essere questa l’occasione per la Juventus nel caso Giuntoli avesse difficoltà ad andare a chiudere per il difensore? Vedremo, tutto può succedere durante il calciomercato e lo abbiamo capito da molto tempo. Inigo Martinez non sarà mai ovviamente una prima scelta, ma potrebbe essere sicuramente un giocatore importante come primo rincalzo. Ma a Torino per ora cercano un titolare. Poi si vedrà.