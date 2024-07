Champions League: i pronostici sulle partite di martedì 16 luglio

Champions League, tra i risultati più sorprendenti fuoriusciti dalle gare d’andata del primo turno preliminare c’è stata la pesante sconfitta dell’HJK.

Sette giorni fa, mentre gli Europei e la Coppa America erano in corso di svolgimento, è iniziata ufficialmente la Champions League 2024-25 con le gare d’andata del primo turno preliminare. Siamo agli albori di un’edizione che farà da spartiacque nella storia di questa manifestazione: più squadre rispetto al passato e soprattutto niente più gironi per come li conoscevamo, ma un grande “gruppone” unico in cui le prime 8 staccheranno un pass diretto per gli ottavi di finale. Le altre, dalla nona alla ventiquattresima, dovranno invece disputare uno spareggio per approdare tra le prime 16.

Tornando ai turni preliminari, uno dei risultati più sorprendenti verificatisi la scorsa settimana è il roboante 3-0 che i lituani del Panevezys hanno rifilato al più quotato HJK Helsinki. Una sconfitta che costringe i finlandesi a tentare il tutto per tutto nel match di ritorno per evitare l’eliminazione: va da sé che i gol non mancheranno. Qualificazione alla portata invece per i kosovari del Ballkani, che si sono imposti di misura sui coriacei andorrani del Santa Coloma: nel ritorno, in Kosovo, ci aspettiamo una vittoria più netta. Come lo è stata quella ottenuta dai gallesi dei The New Saints contro i montenegrini del Decic (0-3): i presupposti per un’altra affermazione da parte dei britannici ci sono tutti. Al contrario, è previsto di nuovo grande equilibrio nella sfida tra i campioni d’Irlanda in carica dello Shamrock Rovers e gli islandesi del Vikingur: non sarebbe una sorpresa se gli ospiti, che hanno fatto un’impressione migliore all’andata, riuscissero ad evitare la sconfitta in un match in cui il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le previsioni sulle altre partite

C’è la possibilità di assistere ad un match bloccato anche a Gibilterra, dove i padroni di casa del Lincoln Red Imps tenteranno di difendere l’1-0 conquistato una settimana fa a Malta contro gli Hamrun Spartans.

Nuova goleanda in vista, invece, a Bucarest tra l’FCSB e i sammarinesi della Virtus Acquaviva, travolta 7-1 nella gara d’andata (per la Virtus è andato a segno l’ex Sampdoria Piovaccari): i rumeni dovrebbero nuovamente imporsi con parecchi gol di scarto. Difficile individuare un chiaro favorito tra gli armeni del Pyunik e i bielorussi della Dinamo Minsk, che all’andata si sono sostanzialmente annullati (0-0). Giochi ormai fatti, infine, tra gli sloveni del Celje e gli estoni del Flora Tallinn, annichiliti 5-0 nella capitale del paese baltico.

Champions League, possibili vincenti

Ballkani (in Ballkani-Santa Coloma, ore 16:30)

The New Saints (in Decic-The New Saints, ore 21:00)

Vikingur o pareggio (in Shamrock Rovers-Vikingur, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

HJK Helsinki-Panevezys, ore 18:00

Decic-The New Saints, ore 21:00

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

HJK Helsinki-Panevezys, ore 18:00

Celje-Flora Tallinn, ore 19:00

FCSB-Virtus Acquaviva, ore 19:30

La partita da meno di tre gol complessivi

Lincoln Red Imps-Hamrun Spartans, ore 18:00

Pyunik Yerevan-Dinamo Minsk, ore 18:00

Shamrock Rovers-Vikingur, ore 21:00

Comparazione quote

La vittoria del TNS è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Pyunik Yerevan-Vikingur è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

