I pronostici di lunedì 15 luglio: amichevoli, Europei U19 e Allsvenskan

I pronostici di lunedì 15 luglio, terminati Europei e Coppa America l’attenzione si sposta sul calcio dei club: in campo anche il Manchester United.

Europei e Coppa America sono ormai in archivio e l’attenzione si sposta nuovamente sul calcio dei club e sulle prime amichevoli estive. Tra le prime squadre a scendere in campo c’è il Manchester United: i Red Devils hanno deciso, un po’ a sorpresa, di confermare l’allenatore Erik ten Hag e stanno provando a “rivoluzionare” per l’ennesima volta la rosa – è appena stato ufficializzato l’ex attaccante del Bologna Joshua Zirkzee – dopo una stagione nel complesso deludente, “salvata” forse solo dalla vittoria dell’FA Cup.

Lo United oggi affronterà il primo test stagione con il Rosenborg: il campionato norvegese è in corso di svolgimento ed è per questo che ci aspettiamo una sfida ricca di gol, almeno tre complessivi. Saranno verosimilmente movimentati anche le amichevoli tra gli ungheresi del Ferencvaros ed il “nuovo” West Ham di Julen Lopetegui e tra il Galatasaray e i tedeschi del Fortuna Dusseldorf, che nell’ultima stagione hanno sfiorato la promozione in Bundesliga. Gol in vista anche nella gara valida per gli Europei Under-19 tra l’Italia di Bernardo Corradi (campione in carica) e i pari età della rappresentativa norvegese.

I pronostici sulle altre partite

La prima giornata della Superliga rumena si chiude con una partita che si preannuncia equilibrata: si sfidano il Petrolul Ploiesti, allenato dall’ex tecnico del Besiktas Mehmet Topal, e la matricola Gloria Buzau.

Nella Veikkausliiga, la massima competizione calcistica finlandese, l’Ilves Tampere sogna di fare il colpaccio in casa dell’Haka Valkeakoski, mentre in Svezia, nell’Allsvenskan, il Goteborg farà fatica ad evitare la sconfitta contro l’Hammarby in un match da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Hammarby vincente e almeno due gol complessivi in Hammarby-Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00

Vincenti

Italia U19 (in Italia U19-Norvegia U19, Europeo U19, ore 16:30)

(in Italia U19-Norvegia U19, Europeo U19, ore 16:30) Ilves Tampere (in Haka Valkeakoski-Ilves Tampere, Veikkausliiga, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ferencvaros-West Ham , amichevole, ore 16:00

, amichevole, ore 16:00 Italia U19-Norvegia U19 , Europeo U19, ore 16:30

, Europeo U19, ore 16:30 Fortuna Dusseldorf-Galatasaray , amichevole, ore 19:30

, amichevole, ore 19:30 Haka Valkeakoski-Ilves Tampere, Veikkausliiga, ore 18:00

La partita da almeno un gol per squadra (GOL)

Rosenborg-Manchester United, amichevole, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Petrolul Ploiesti-Gloria Buzau, Superliga Romania, ore 20:30