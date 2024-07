Tennis, si riparte dalla terra rossa: notizie e pronostici lunedì 15 luglio

Tennis, dopo Wimbledon si torna a giocare sulla terra rossa: in questa settimana sono in programma tre tornei in Europa.

Terminata la breve parentesi su erba – anzi, no visto che c’è l’appendice di Newport – si ritorna a giocare sulla terra rossa nel circuito Atp. In questa settimana sono in programma ben tre tornei: il 500 di Amburgo e i 250 di Bastad e Gstaad. In Germania sono pronti a fare il loro debutto due azzurri: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per entrambi due avversari alla portata ma che comunque vantano una certa esperienza su questa superficie, il tedesco Daniel Altmaier e lo spagnolo Pedro Martinez.

Il primo lo scorso anno riuscì ad eliminare Sinner dal Roland Garros, ma da allora non ha combinato granché: in ogni caso gioca in casa ed avrà il supporto del pubblico, motivo per cui pur non essendo favorito potrebbe portare tranquillamente Cobolli al terzo set. Dovrà fare attenzione pure Arnaldi, reduce da una stagione su erba avara di soddisfazioni: l’iberico è meno talentuoso ma su terra è un giocatore solido e servirà la miglior versione del tennista ligure per avere la meglio. Restando ad Amburgo il tedesco Marterer sembra avere qualche chance in più del sudcoreano Kwon, mentre il finalista dello scorso anno Laslo Djere dovrà sudare per imporsi su un pimpante Zizou Bergs: non è da escludere che si arrivi al terzo set.

C’è Fognini a Gstaad

Nonostante sia “solo” un 250, le luci dei riflettori sono puntate sulla città svedese di Bastad, dove domani è in programma il ritorno di Rafa Nadal. In attesa del campione maiorchino, c’è un’intrigante sfida tra il russo Pavel Kotov e il cileno Cristian Garin, due che su questa superficie se la cavano abbastanza bene. Il sudamericano è in fase calante ormai da tempo ma sul rosso può sorprendere il giocatore russo.

Si gioca anche in Svizzera, nella località alpina di Gstaad. Oltre a Matteo Berrettini, in campo domani, tenterà di superare il primo turno il veterano azzurro Fabio Fognini, reduce da un ottimo Wimbledon, in cui ha sfiorato gli ottavi di finale. Il ligure è sempre imprevedibile ma merita fiducia contro il temibile francese Droguet. L’ex campione dello US Open Dominic Thiem, che ha annunciato l’addio al tennis – il 2024 sarà il suo ultimo anno – proverà a ribaltare i pronostici contro il peruviano Varillas, terraiolo doc ma in crisi da diverso tempo. Dovrebbe avanzare senza grossi problemi il giovane talento serbo Medjedovic, impegnato contro il padrone di casa Huesler, recentemente precipitato in classifica.

Tennis, i possibili vincenti

Marterer in Kwon-Marterer (Atp Amburgo)

Arnaldi in Martinez-Arnaldi (Atp Amburgo)

Garin in Kotov-Garin (Atp Bastad)

Fognini in Droguet-Fognini (Atp Gstaad)

Medjedovic in Huesler-Medjedovic (Atp Gstaad)

I pronostici sui games

Cobolli-Altmaier (Atp Amburgo, over 22,5)

Djere-Bergs (Atp Amburgo, over 22,5)

Riedi-Barrere (Atp Gstaad, over 22,5)

Thiem-Varillas (Atp Gstaad over 20,5)

Comparazione quote

Garin vincente è quotato a 2.08 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Cobolli-Altmaier over 22.5 games è quotato invece a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.