Colpo grazie a Hamilton, l’annuncio è arrivato: affare Ferrari

Hamilton, la felicità per l’arrivo del britannico a Maranello è doppia. Vasseur non sta nella pelle: affari chiamano affari.

Si unirà alla scuderia di Maranello a partire dal prossimo anno, ma in casa Ferrari sognano già di averlo con sé pure negli anni a venire. O, per lo meno, anche per la stagione 2026. Soprattutto adesso che Lewis Hamilton, vincendo a Silverstone, ha confermato ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, quanta voglia abbia di tornare ai vertici del podio e di essere più che protagonista che mai.

Il sette volte campione del mondo ha dichiarato di voler arricchire il suo palmares conquistando altri titoli, ragion per cui è plausibile pensare che dal 2025 in poi, con lui in Ferrari, se ne vedranno delle belle. E chissà che in rosso il britannico non riesca a superare il sogno di una vita, ovvero quello di superare il record di vittorie detenuto da Michael Schumacher.

Tutto è in divenire ed è troppo presto per azzardare previsioni in merito al suo futuro, ma certo è che con il suo arrivo a Maranello per il Cavallino avrà inizio una nuova era. Tante cose sono cambiate nella scuderia e manca ancora, per la verità, una persona che assuma il ruolo di direttore tecnico. Anche in tal senso, tuttavia, la presenza di Hamilton potrebbe fare la differenza.

Doppiamente felici per Hamilton: affare all’orizzonte

Il team principal Frederic Vasseur, in un’intervista recentemente rilasciata al Financial Times, si è detto certo del fatto che il britannico possa dare un contributo determinante nei “casting” tesi ad individuare un profilo che sia adatto a ricoprire questo ruolo.

“Uno dei tanti lati positivi dell’arrivo di Hamilton a Maranello – queste, esattamente, le sue parole – è che la sua presenza può aiutarci ad attrarre un maggior numero di persone valide. La Ferrari ha un ottimo team, ma possiamo sempre rinforzarci“. Dichiarazione, questa, che rende perfettamente l’idea di come alte siano le aspettative in quel di Maranello, dove tutti sono impazienti di vedere arrivare il mitico pilota, non fosse altro perché lo si ritiene cruciale nel progetto a lungo termine della scuderia.

Resta da capire, a questo punto, cosa ne sarà di Carlos Sainz. David Coulthard gli avrebbe consigliato di rimanere in orbita Ferrari come terzo pilota, ma il fatto che abbia ricevuto offerte da diversi team potrebbe essere d’impiccio nella difficilissima decisione che dovrà prendere da qui a breve.