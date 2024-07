Lotto, meglio tardi che mai: boom da 5 milioni

Lotto, meglio tardi che mai: gli appassionati del gioco più famoso del Bel Paese non attendevano altro. Si esulta da Nord a Sud.

Tra gli appassionati del gioco del Lotto circola da sempre una sorta di “leggenda” sui numeri ritardatari. Di che parliamo? Ci riferiamo alla ricerca spasmodica degli utenti per scoprire quali sono quei numeri che non compaiono da più tempo su una determinata ruota. La convinzione (errata) è che, statisticamente, ci siano più possibilità che quel numero esca alla prossima estrazione ma in realtà si tratta di un vero e proprio bluff. Una falsa credenza, per essere più precisi.

Fatto sta che però alla cabala non si comanda e i numeri ritardatari continuano ad essere i più gettonati. Ed il 6 sulla ruota di Bari, che non usciva da ben 126 concorsi, nell’ultima estrazione – come riporta Agimeg.it – ha fatto esultare innumerevoli giocatori. L’uscita di questo numero, infatti, ha fruttato vincite per circa 5,2 milioni di euro. Facendo due conti, si tratta addirittura del 47% dei premi pagati nel Bel Paese con il concorso dell’ultimo fine settimana. Ma dove è avvenuto il “colpaccio” più consistente grazie al numero 6? Guarda caso non troppo lontano – geograficamente parlando – al capoluogo pugliese. In Provincia di Potenza, per la precisione a Rionero in Vulture, un utente baciato dalla dea bendata ha portato a casa ben 253mila euro.

Lotto, meglio tardi che mai: il 6 sulla ruota di Bari fa esultare mezza Italia

I numeri fortunati, oltre al sopracitato 6, sono stati il 10, il 18 e il 30. Una quaterna presa in pieno, investendo solamente 5 euro. Una vincita sensazionale, che ha subito scalato le classifiche.

Come riporta Agimeg.it, è la quarta più alta tra quelle di quest’anno: un piccolo ma significativo record per il piccolo centro in provincia di Potenza, in cui vivono poco più di 13mila anime. Ma il 6 uscito finalmente sulla ruota di Bari ha dispensato sorrisi anche in altri luoghi del nostro paese. Circa 21mila euro, ad esempio, sono stati vinti a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Sempre in Lombardia, ma qualche chilometro più a nord, hanno fatto festa a Gorlago, in provincia di Bergamo: la cifra è molto simile (21mila euro). In Veneto, anche grazie al 6 barese, hanno stappato una bottiglia di champagne ad Abano Terme, nota località termale in provincia di Padova (19mila euro). Scendendo di nuovo al sud, infine, hanno esultato anche nell’hinterland napoletano: ad Afragola un appassionato ha intascato circa 20mila euro.