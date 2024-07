Meglio del Superenalotto: jackpot da 98 milioni

Se sogni di diventare milionario, questa è la lotteria che fa al caso tuo: il jackpot in palio ti farà strabuzzare gli occhi.

19. Tanti sono i Paesi europei che partecipano alla lotteria dell’Eurojackpot, che funziona in parte come il Superenalotto e altri giochi simili ma che, appunto, è di più ampio respiro, coinvolgendo gran parte dell’Europa. Quelli che non tutti sanno è che anch’essa, proprio come il gioco più amato dagli italiani, mette in palio dei premi semplicemente pazzeschi.

L’ultima volta, pensate un po’, il jackpot aveva raggiunto l’esorbitante cifra di 98 milioni 183mila 614,80 euro. E qualcuno, beato lui, è riuscito nella mirabolante impresa di indovinare tutti i numeri necessari per poter mettere in tasca questo ghiottissimo bottino. Non è accaduto in Italia, purtroppo, dove comunque, due mesi fa, un giocatore del Superenalotto ha vinto una cifra quasi identica. In quel caso, il suo 6 gli era valso 101 milioni, per cui, su per giù, siamo lì.

Il jackpot è stato centrato da qualcuno che ha tentato la fortuna nella zona di Duisburg, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Come annunciato da Lotto24, per la sua schedina avrebbe speso, per la precisione, 18,40 euro. Che non è tanto, soprattutto se rapportato alla vincita che ha portato a casa grazie all’Eurojackpot.

Eurojackpot, come si vince al Superenalotto d’Europa

Ma cosa ha dovuto fare per poter mettere le mani su questo incredibile bottino? Ha puntato sui numeri 5, 14, 25, 26 e 44 e anche sull’8 e sul 10, che in quanto Euronumeri hanno fatto lievitare ulteriormente la cifra destinata a questo giocatore.

Per vincere il premio massimo all’Eurojackpot bisogna fare 5+2. Indovinare, cioè, i 5 numeri, compresi tra 1 e 50, che saranno estratti, più i 2 Euronumeri, compresi invece tra 1 e 12. Solo un giocatore su 140 milioni riesce in questa impresa, che pare impossibile ma che, invece, non lo è. Quello di Duisburg, nello specifico, ha giocato in autonomia, invece di recarsi in ricevitoria. Si è servito, nello specifico, di un fornitore online tedesco di giochi d’azzardo, ovvero Lotto24.

E non era neanche la prima volta, per la verità, che la Renania Settentrionale-Vestfalia veniva baciata dalla dea bendata. Sempre a Duisburg, qualche tempo fa, un altro aspirante milionario aveva vinto la bellezza di 120 milioni all’Eurojackpot. Che la fortuna si senta a suo agio a quelle latitudini? Evidentemente, sì.