Che bomba questo Gratta e vinci online: lo stanno provando tutti gratis

Questo nuovo Gratta e vinci online ha già fatto impazzire tutti perché è ispirato ad un film amatissimo: ora puoi provarlo gratis.

Certi film sono intramontabili. Hanno il potere di sembrare sempre attuali, benché siano trascorsi ormai decenni da quando hanno fatto il loro debutto al botteghino. Jumanji è uno di questi: ha tenuto incollati allo schermo grandi e piccini del tempo e continua, ancora oggi, ad essere amatissimo da tutte le famiglie.

Il perché è presto detto: pochi film d’avventura sono appassionanti come quello che ha come protagonista il mitico Robin Williams nei panni di un bambino la cui vita è rimasta intrappolata, nel vero senso della parola, in un bizzarro gioco da tavolo. Sappiamo tutti, più o meno, come andrà a finire, mentre sono i bene informati sapranno che, in queste ore, un nuovo Gratta e vinci online liberamente ispirato a questa pellicola cult ha fatto il suo debutto nel mondo delle lotterie istantanee.

Si chiama Jumanji Rush, che non è certo un nome casuale, anzi. Rievoca volutamente le vibes del film che Joe Johnston ha girato nel 1996 e che, inutile negarlo, ha oggi lo stesso appeal che aveva 30 anni fa. Siete curiosi di scoprire quanto costa e cosa si vince con il grattino che prende ispirazione dalla mitica pellicola degli anni Novanta?

Jumanji Rush, il Gratta e vinci online “arrivato” dagli anni Novanta

Iniziamo col dire che quello che ha debuttato il 9 luglio scorso è un gioco a prezzo variabile e che si basa su una meccanica key simbol match, la cui atmosfera e i suoni rievocano, appunto, quella di Jumanji. Completano l’interfaccia un Instant Win e due giochi bonus.

L’importo di giocata iniziale va da un minimo di 10 centesimi ad un massimo di 20 euro. Quello che si decide di investire non influisce sulle probabilità di vincita, mentre si ripercuote sull’entità del premio. La vincita massima in palio con questo Gratta e vinci online ammonta a 100mila euro, mentre quella minima a 500. Nel mezzo ci sono premi da 1000, 2500, 5mila, 10mila, 15mila, 25mila e 50mila euro.

Sei curioso di scoprire se questo tagliando possa fare al caso tuo o meno? In modalità demo potrai provarlo gratis, in maniera tale da familiarizzare con la meccanica di gioco, con i simboli e con l’atmosfera che lo caratterizza. Pronto ad entrare, a tuo rischio e pericolo dati i trascorsi di Robin Williams, nel magico mondo di Jumanji?