Superenalotto, c’è un nuovo sistema online per vincere

Superenalotto, novità clamorosa per quanto riguarda il famoso gioco numerico a totalizzatore e a premi gestito dalla Sisal.

Il 16 febbraio 2023 è una data che in Italia rimarrà scolpita per sempre nella storia dei giochi ad estrazione. È la data in cui il Superenalotto ha fatto registrare la vincita più alta da quando è stato introdotto, nell’ormai lontano 1997. Trecentosettantuno milioni di euro: una cifra che fa venire la pelle d’oca solamente a scriverla.

Si è trattato del jackpot più alto al mondo e la notizia ha ovviamente travalicato anche i confini nazionali. Vale la pena anche ricordare i numeri che fecero – probabilmente – svenire dall’emozione i fortunati giocatori che, grazie ad un dettagliato sistema, intascarono circa 4 milioni di euro a testa: 1, 38, 47, 52, 56, 66; numero jolly 72 e numero Superstar 23. L’incredibile colpaccio, all’epoca, fu dunque possibile grazie ad un metodo sempre più gettonato: quello dei cosiddetti sistemi. Si tratta, come spiega anche il sito Vanity Fair, “di giocate formate da 6 o più numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple”. È la stessa bacheca Sisal a proporli, suddividendoli in carature. Che in sostanza sarebbero le quote. Per fare un esempio, un sistema da 10 euro al costo di 100 euro può essere suddiviso in 10 quote da 10 euro cadauna.

Superenalotto, da adesso ognuno può creare il suo sistema

Da questo momento però c’è una novità in più. Superenalotto, con l’obiettivo di offrire sempre tanti modi per giocare e tentare la dea bendata, consentirà ad ognuno di proporre il proprio sistema.

La nuova modalità, infatti, si chiama “Proponi il tuo sistema” e – come si legge sul sito ufficiale – permette di creare un sistema personalizzato e “vivere un’esperienza di gioco ancora più divertente e coinvolgente”. Come funziona? Il meccanismo è molto semplice. Si parte con la creazione del sistema vero e proprio, scegliendo il concorso, il numero dei partecipanti, i numeri da giocare e personalizzandone anche il nome. Infine, si procede con l’inserimento del proprio indirizzo email. Da quel momento bisogna attendere la risposta degli esperti della Bacheca dei Sistemi, i quali decideranno se approvarlo o meno. Se tutto dovesse procedere per il meglio, il sistema allora sarà bell’e fatto. Insieme ad amici e conoscenti si possono iniziare ad acquistare le varie quote, sia online che in ricevitoria. A quel punto non resta che sperare di essere baciati dalla fortuna.