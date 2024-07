Gratta e Vinci, attenzione a questi tagliandi: non pagano mai

Gratta e Vinci, è sempre opportuno controllare eventuali comunicazioni da parte dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. Cosa c’è da sapere.

Prima Salerno, poi Sora. Due furti nel giro di pochi giorni, come riferisce il portale Agimeg.it. I Gratta e Vinci, purtroppo, continuano a finire nelle mire dei malviventi. Ed a farne le spese sono i proprietari di tabacchini e ricevitorie, ormai presi d’assalto sempre più spesso al solo scopo d’impossessarsi dei tagliandi. L’obiettivo, nella maggior parte dei casi, è rubarne quanti più possibili, andando alla spasmodica ricerca di quelli vincenti.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve dunque fare i conti con quello che sta diventando un fenomeno sempre più frequente. Fortunatamente esistono delle contromisure a questi episodi, come si legge sul sito ufficiale grattaevinci.com. Se i pacchi di biglietti vengono rubati prima dell’arrivo ai punti vendita, infatti, il possessore del tagliando non potrà riscuotere la relativa vincita poiché si procederà immediatamente con l’annullamento. Nel caso in cui invece il furto dovesse avvenire all’interno del punto vendita, com’è successo nei due casi sopracitati, l’Agenzia provvederà a pubblicare l’elenco dei tagliandi oggetti di furto, indicando il tipo di biglietto, il codice identificativo del pacco ed il codice lotteria.

Gratta e Vinci, l’ADM ha annullato questi tagliandi

Il nostro consiglio, perciò, è quello di controllare sempre il numero del tagliando che si ha in mano, specie se si nutre qualche dubbio sulla sua provenienza. In passato è accaduto più volte che alcuni utenti completamente ignari abbiamo acquistato dei Gratta e Vinci per strada, dopo averli pagati magari ad un prezzo inferiore.

In settimana, a tal proposito l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato i numeri di alcuni biglietti annullati in quanto oggetto di furto. Di seguito riportiamo l’intero elenco, con tanto di codice, lotteria, numero pacco e numerazione tagliando.

3046 Il Miliardario Mega 7203779 000-029

3050 Fai Scopa New 2520339 000-074

3058 Crucijolly 4243247 000-049

3058 Crucijolly 4254267 000-049

3058 Crucijolly 4254269 000-049

3072 New Tutto per Tutto 1995628 000-059

3077 Nuovo 15x 1178452 000-049

3080 Doppia Sfida Small 511253 000-049

3081 Doppia Sfida Classic 686957 000-059

3081 Doppia Sfida Classic 693571 000-059

3084 Super Gold 221972 000-011

3085 Numeri Fortunati 165154 000-049

3085 Numeri Fortunati 165155 000-049

3085 Numeri Fortunati 165156 000-049

3085 Numeri Fortunati 168974 000-049

3085 Numeri Fortunati 168975 000-049

3085 Numeri Fortunati 168976 000-049

3087 Il Miliardario Maxi 2621625 000-014

3095 Il Miliardario 524424 000-059

3095 Il Miliardario 524425 000-059

3316 Nuovo 50x 1871972 000-029

3318 Nuovo 20x 1855386 000-059

3318 Nuovo 20x 1859604 000-059

3319 Numerissimi 2013185 000-059

3319 Numerissimi 2013186 000-059

3319 Numerissimi 2013187 000-059

3319 Numerissimi 2016406 000-059

3319 Numerissimi 2016407 000-059

3319 Numerissimi 2016408 000-059

3319 Numerissimi 2016409 000-059