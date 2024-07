Sacrificio Ferrari, tifosi gelati: cambia tutto

Sacrificio Ferrari, la rossa è a lavoro per il prossimo anno alla ricerca delle soluzioni migliori. C’è da dare una macchina ad Hamilton

In casa Ferrari si pensa al futuro. Perché non c’è solo da sistemare una macchina che deve essere da titolo per Lewis Hamilton, pronto a vivere gli ultimi anni di una straordinaria carriera in rosso, ma anche trovare quegli uomini che dovranno sostituire altri elementi che hanno deciso di andare via.

A fare un quadro di quello che sta succedendo dentro Maranello ci pensa il portale f1-news.eu che si concentra, inizialmente, sulle scelte degli uomini: intanto c’è da trovare il sostituto di Enrico Cardile, e poi svela che dentro la Rossa ci sia in atto una vera e propria rivoluzione a livello meccanico. “Il progetto 677 al momento è gestito dal trio Fabio Montecchi (Chief Project Engineer), Corrado Onorato (Deputy Chief Designer) e Diego Tondi (Head of aerodynamic development). Sarà una rivoluzione a partire dallo schema delle sospensioni anteriori che diventerà a schema pull rod Red Bull e McLaren”.

Ferrari, sacrificio SF-24

Tutte le operazioni che in questo momento vedono protagonisti gli ingegneri e i meccanici della Rossa, sempre secondo il sito citato prima dovrebbe portare ad un sacrificio della SF-24 per presentarsi al meglio l’anno prossimo.

Lo sviluppo infatti sarà limitato per poi concentrarsi in maniera netta e importante sulla vettura del 2026, per quello che sarà il secondo anno di Hamilton a Maranello. Il sogno è quello ovvio di vincere subito, di portare a casa il titolo Mondiale con l’inglese, o con Leclerc, già nel 2025, ma sappiamo benissimo che serve del tempo per l’adattamento del pilota alla nuova macchina. Sarebbe un miracolo sportivo, qualcosa di clamoroso. Al massimo poi si riproverà la stagione successiva. Quella del 2026. Forse l’ultima possibilità di Lewis di entrare direttamente nella leggenda di questo sport.