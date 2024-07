Lotto, bastano 4 numeri per vincere più di 200mila euro

Lotto, tutti possono ambire a vincere una cifra così degna di nota: sfatato un mito, non è necessario spendere un occhio della testa.

I premi in palio dipendono solo in alcuni casi dalla puntata per la quale opta il giocatore. Nel nuovo Gratta e vinci Jumanji Rush, ad esempio, più l’investimento iniziale è alto, più alta sarà la somma che il giocatore potrà eventualmente portare a casa. Non è sempre così, però, tanto è vero che non bisogna sborsare tutti questi soldi per ottenere premi da urlo a Lotterie come il Superenalotto, l’Eurojackpot o il Lotto.

Ecco, prendiamo come esempio proprio il mitico gioco del Lotto, che nelle scorse ore ha fatto piovere un bel po’ di denaro sul Sud Italia. Siamo a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza: qui un aspirante fortunello si è assicurato la vincita più alta che sia mai stata vinta in questo piccolo comune calabrese, battendo così un record estremamente lusinghiero.

Iniziamo col dire che la persona in questione – non è dato sapere se si tratti di un turista, di un emigrato di ritorno nella sua terra per le vacanze o, magari, di uno dei 7mila abitanti del comune – ha vinto tantissimo, a fronte di una spesa iniziale veramente irrisoria. Al momento di individuare i numeri sui quali puntare, ha scelto infatti di tirare fuori dalle sue tasche solo 4 euro.

Lotto, la fortuna del numero 4: vincita stratosferica

A quel punto, ha optato per la ruota Nazionale e per 4 numeri: ha scelto, nello specifico, il 10, il 27, il 29 e il 79. Mai pensando che quei 4 numeri, che non sappiamo se abbiano per lui un significato o se, invece, li abbia designati del tutto a caso, potessero in qualche modo stravolgere la sua vita.

Invece è andata proprio così: la sua vita è cambiata e la sua vincita si è subito trasformata in un evento memorabile per l’intera comunità di San Marco Argentano. Siete curiosi di scoprire a quanto ammonti la vincita che si è assicurato giocando al gioco del Lotto? Eccovi accontentati: il giocatore in questione ha incassato 216mila 600 euro, mettendo in tasca un record nel record.

Oltre ad essere, questa, la vincita più alta mai registrata nel comune, è anche la quarta più alta dell’anno a livello nazionale. A rendere incredibile il tutto, come dicevamo, è il fatto che la sua puntata sia stata così modesta, a dimostrazione del fatto che non bisogna fare follia per assicurarsi dei premi importanti. Se è destino che accada, tutto verrà da sé.