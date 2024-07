Argentina-Colombia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Argentina-Colombia, a Miami è tutto pronto per la finalissima tra l’Albiceleste e i Cafeteros: Scaloni a caccia del terzo titolo consecutivo.

Sogna il terzo titolo consecutivo l’Argentina di Leo Messi e nella notte italiana proverà a mettere in bacheca la seconda Coppa America di fila – la sedicesima in assoluto, sarebbe record – dopo il trionfo del 2021. L’Albiceleste è ovviamente anche campione del mondo in carica e dalla finale vinta nel dicembre 2022 contro la Francia a Doha gli uomini di Lionel Scaloni hanno perso solo una partita.

Cammino praticamente perfetto anche in questa edizione della manifestazione continentale. Nelle tre gare del girone Messi e compagni, pur senza brillare, non hanno lasciato scampo a Canada, Cile e Perù, mentre negli ottavi contro l’Ecuador hanno rischiato qualcosa, essendo riusciti a piegare un’ostinata Tricolor solo dopo i rigori grazie alle parate del “Dibu” Martinez. Sul velluto invece in semifinale, dove l’Argentina a sorpresa si è ritrovata di fronte i canadesi e li ha battuti con lo stesso risultato con cui l’aveva fatto nella fase a gruppi (2-0).

In finale, a contendere il titolo all’Albiceleste, ci sarà la Colombia, trascinata dalle giocate – e soprattutto dagli assist – del redivivo James Rodriguez, tornato ai livelli di 10 anni fa, quando fece innamorare tutti al Mondiale brasiliano. I Cafateros, guarda caso allenati da un argentino (Nestor Lorenzo), sono arrivati a giocare l’ultimo atto della competizione con merito. Hanno vinto il proprio girone davanti al quotatissimo Brasile e, dopo aver travolto Panama negli ottavi, hanno avuto la meglio nell’aspra battaglia con l’Uruguay, trafitto da un gol di Lerma al termine di un match equilibratissimo.

Messi vuole lasciare il suo marchio

La finale della Coppa America 2024 sarà il canto del cigno di Leo Messi? In tanti se lo chiedono ma è possibile che questa sia davvero l’ultima occasione, per l’otto volte Pallone d’oro, di vincere con la sua nazionale.

L’attaccante dell’Inter Miami finora non è riuscito a prendersi la scena come nell’ultimo Mondiale – ha saltato pure una partita per infortunio – ma nella semifinale con il Canada è finito nel tabellino dei marcatori e potrebbe replicare anche contro la Colombia, dal momento che l’Argentina si affiderà principalmente a lui per sbrigare la pratica Cafeteros. L’altro potenziale protagonista è Julian Alvarez, preferito nuovamente al capocannoniere Lautaro Martinez: il centravanti del City farà verosimilmente registrare almeno tre tiri totali. Puntando invece su James Rodriguez si va sul sicuro: è il giocatore che ha creato più occasioni in questo torneo (17) e grazie ai suoi sei assist ha superato anche il record di Messi. I più pericolosi, tra i colombiani, saranno l’ex Real Madrid e Luis Diaz, l’altra stella della selezione di Lorenzo. Occhio anche ai tiri da fuori di Mac Allister, decisivo con i suoi inserimenti. Sul taccuino dell’arbitro, infine, potrebbero finirci Lerma e Rios (Colombia) e Romero ed Enzo Fernandez (Argentina): dovessero essere ammoniti non sarebbe una sorpresa.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Messi marcatore Plus è quotato a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.85 su Snai. Rodriguez almeno due tiri totali Plus è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.