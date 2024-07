Sono pronti a pagare: addio alla Juve

Due club pronti a pagare e uno che non ha perso le speranze di riaverlo. Addio Juventus, non c’è nessuna possibilità di un ritorno

Sappiamo benissimo che durante il calciomercato può succedere di tutto. Giocatori che sembrano proprio destinati ad altre squadre, oppure destinati a rimanere, che si possono muovere in qualsiasi momento. Un mondo particolare quello delle trattative, un mondo quasi che ha una vita sua. Sì, è proprio così.

La Juventus, in questa sessione, tornando alle notizie e non alle considerazioni, ha già piazzato tre colpi importanti: Douglas Luiz e Thuram in mezzo al campo, Di Gregorio in porta. E non sembra volersi proprio fermare qui Cristiano Giuntoli. Ha in mente di prendere Koopmeiners per completare il centrocampo e anche Todibo per rinforzare la difesa. Ed è proprio in difesa che nel corso degli ultimi giorni è spuntato fuori un nome che stuzzica molto in Italia e non solo. Un cavallo di ritorno incredibile. Anche se, le notizie che arrivano dalla Spagna, vanno tutte verso un’altra direzione.

Niente Juve, anche Cancelo in Arabia

Il nome è quello del terzino destro del Portogallo Joao Cancelo, con un passato in Italia tra Inter e Juventus, che era stato accostato appunto ai bianconeri. Il City, però, non sembra avere nessuna intenzione di cederlo di nuovo in prestito come ha fatto nel corso delle ultime due stagioni prima al Bayern Monaco e poi al Barcellona, quindi sta cercando un acquirente che possa versare i 25milioni di euro richiesti per il cartellino.

Secondo fichajes.net, i catalani in questo momento non hanno le possibilità economiche per riuscire a fare il colpo grosso. Mentre ci sarebbero la bellezza di due club arabi, l’Al-Ahli e Al-Ettifaq che evidentemente di situazioni finanziarie da tenere sott’occhio non ne hanno e sarebbero pronti a tentare l’assalto al giocatore. Le voci che sono uscite su Cancelo, comunque, non sono mai state confermate con insistenza né dalla Juventus né dai diretti interessati. Però sappiamo benissimo che le voci molto spesso poi si trasformano in trattative. Beh, pensiamo che in questo caso non sarà proprio così.