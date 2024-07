I pronostici di domenica 14 luglio: Euro 2024, Coppa America

I pronostici di domenica 14 luglio, si giocano le finali di Euro 2024 e Coppa America: Spagna-Inghilterra e Argentina-Colombia.

Il conto alla rovescia sta per terminare, stasera scenderanno in campo Spagna e Inghilterra per la finale di Euro 2024, già pronosticata dal Veggente agli ottavi di finale. Per motivi diversi è l’epilogo più giusto: la Spagna è la nazionale che ha giocato meglio, l’Inghilterra quella che ha sfruttato al massimo le individualità, con Bellingham, Kane e il meno famoso Watkins a segno nei momenti decisivi.

Il problema in questa finale per l’Inghilterra sarà quello di trovarsi una nazionale non solo più organizzata nel gioco, ma anche piena di campioni, con il giovanissimo Lamine Yamal a illuminare la scena. Ecco perché gli spagnoli partono favoriti in una partita da gol.

Meno spettacolare potrebbe risultare l’altra finale, quella di Coppa America, che però ha pure una chiara favorita: l’Argentina di Messi ha fatto capire come è riuscita a vincere un Mondiale ed è pronta contro la Colombia ad alzare al cielo un altro trofeo.

I pronostici sui tiri

Cinque tiratori plus per le finali di Euro 2024 e Coppa America. Gli inserimenti senza palla di Fabian Ruiz potrebbero risultare decisivi, l’asse con Yamal funziona benissimo e l’Inghilterra soffre queste situazioni di gioco. Anche Nico Williams potrebbe provare la conclusione in almeno due occasioni, mentre nell’Inghilterra Foden ha dimostrato contro l’Olanda di avere il piede caldo.

Nell’Argentina Messi è pronto all’ennesimo trionfo in cui vorrà risultare protagonista: almeno tre tiri totali per l’otto volte Pallone d’Oro, due invece per Luis Diaz che è il titolare con la più alta media di tiri verso la porta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Spagna (in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00) Argentina (in Argentina-Colombia, Coppa America, ore 02:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostici tiri totali plus

Fabian Ruiz almeno 2 (in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00) Foden almeno 2 (in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00) Nico Williams almeno 2 (in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00) Messi almeno 3 (in Argentina-Colombia, Coppa America, ore 02:00)

(in Argentina-Colombia, Coppa America, ore 02:00) Luis Diaz almeno 2 (in Olanda-Turchia, Coppa America, ore 02:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 6.15 GOLDBET ; 9.62 SNAI; 6.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Argentina vincente con un gol di scarto in Argentina-Colombia, Coppa America, ore 02:00