Argentina-Colombia, finale Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostico

Argentina-Colombia è la finale dell’edizione 2024 della Coppa America e si gioca lunedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

I più maligni sostengono che il tabellone della Coppa America 2024 sia stato fatto su misura per i campioni in carica dell’Argentina. Solo dicerie, ovviamente, anche se gli uomini di Lionel Scaloni per arrivare a giocare la finalissima dell’Hard Rock Stadium Miami non hanno affrontato nessun avversario del loro calibro.

E nonostante ciò l’Albiceleste, pur rischiando poco o nulla, non ha mai brillato, dando la sensazione di giocare con il pilota automatico e di affidarsi quasi esclusivamente ai singoli. I campioni del mondo e del Sudamerica hanno vinto senza problemi il girone, chiuso a punteggio pieno e con tre clean sheet di fila (Canada, Cile e Perù). Il match più sofferto è stato l’ottavo di finale con l’Ecuador, capace di trascinare Messi e compagni ai calci di rigore per poi arrendersi di fronte alle parate di un monumentale Martinez. In semifinale, invece, l’Argentina si è ritrovata di fronte quel Canada che aveva già battuto 2-0 nella gara inaugurale. E, guarda caso, è maturato lo stesso risultato: di Julian Alvarez – l’attaccante del Manchester City ha segnato in entrambi match – e di Messi i gol che hanno deciso il match del MetLife Stadium di East Rutherford. Si è così allungata ad 11 la striscia vincente dell’Albiceleste, che da novembre 2022 ha perso solamente una partita.

La Colombia è imbattuta da 28 partite

Ha regalato più colpi di scena invece l’altro lato del tabellone, dove a sorpresa in fondo è arrivata la Colombia guidata dall’argentino Nestor Lorenzo.

Un traguardo meritato per i Cafeteros, che non conoscono sconfitta da ben 28 partite. Trascinati da un rinato James Rodriguez – l’ex Real Madrid sembra tornato ai livelli del 2014 – i colombiani hanno vinto il gruppo apparentamente più difficile arrivando davanti al più quotato Brasile (due vittorie e un pareggio), negli ottavi hanno travolto Panama (5-0) ed in una semifinale tiratissima, in cui sono rimasti anche in 10 a fine primo tempo, hanno avuto la meglio sull’Uruguay del “Loco” Bielsa grazie ad una rete di Jefferson Lerma (0-1). Per quanto riguarda le formazioni, Scaloni in attacco confermerà la coppia formata da Messi e Alvarez, lasciando di nuovo fuori il capocannoniere Lautaro Martinez (4 reti). L’unico ballottaggio è sull’out destro di difesa, con Molina che insidia Montiel. Nella Colombia non ci sarà il terzino destro Munoz, espulso contro l’Uruguay: al suo posto giocherà Santiago Arias. In attacco Jhon Arias, James Rodriguez e Diaz supporteranno Cordoba.

Il pronostico

La Colombia sogna di prendersi la rivincita della semifinale di tre anni fa, quando fu eliminata dopo i rigori. I Cafeteros, in ogni caso, non battono l’Argentina dal 2019 e nei 42 precedenti con l’Albiceleste hanno vinto solamente nove volte. La sensazione è che ci siano tutti i presupposti per assistere ad una finale equilibrata, con gli uomini di Scaloni che, pur partendo favoriti, potrebbero fare molta fatica per piegare una squadra che non perde da più di due anni. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Argentina-Colombia

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; S. Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma; J. Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Cordoba.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

