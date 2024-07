Tennis, disastro totale: “Pensavo di morire”

Tennis, disastro totale e rivelazione choc alla fine della partita. Una sconfitta che difficilmente verrà dimenticata per come è maturata

Jasmine Paolini, tennista italiana, sta facendo la storia di questo sport al femminile dopo aver raggiunto sia la finale del Roland Garros sia quella di Wimbledon. Storica, emozionante, unica. Non sappiamo quali aggettivi usare per descriverla.

Nella semifinale in terra inglese, la nostra azzurra, ha avuto la meglio sulla Vekic, che in alcuni momenti è sembrata anche stanca. Oltre tre ore di gioco, sotto un sole cocente, anche se mai paragonabile ovviamente alle temperature italiane, che hanno tocca e anche molto la tennista. Che, alla fine, ha rivelato delle cose incredibili. Scioccanti.

Tennis, le rivelazioni di Vekic

Non ha usato giri di parole per descrivere quello che ha passato la Vekic. “Pensavo di morire in campo nel terzo set. Mi facevano tanto male il braccio, la gamba… Non è stato per niente semplice lì in campo, ma mi riprenderò”.

Poi, la stessa atleta, ha pure commentato il motivo delle lacrime in campo. Che tutti ovviamente hanno collegato alla sconfitta, in un match così importante, ad un passo da una finale storica. Ma la realtà dei fatti, a quanto pare, è totalmente diversa da quelle che sono state le sensazioni. “Le mie lacrime erano di dolore, non sapevo come avrei potuto continuare a giocare” ha confessato senza girarci intorno. Insomma, una situazione davvero difficile da digerire e raccontare, con dei dolori che non le hanno permesso di essere al cento per cento. Sì, è anche vero dall’altro canto che Jasmine, la nostra Jasmine, ha fatto una partita assurda, una di quelle che rimarranno realmente nella storia di questo sport.