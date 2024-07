Alcaraz-Djokovic, finale Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Alcaraz-Djokovic è la finale dell’edizione 2024 di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

La finale più attesa, ma – almeno inizialmente – tutt’altro che scontata. Non lo era di certo per il campione in carica Carlos Alcaraz, che per arrivare a giocare l’ultimo atto di Wimbledon per il secondo anno di fila avrebbe dovuto affrontare il numero uno al mondo, il nostro Jannik Sinner, poi uscito a sorpresa contro Medvedev nei quarti di finale. Ma non lo era soprattutto per Novak Djokovic, atterrato a Londra dopo oltre un mese di stop per via dell’operazione al menisco: per il fenomeno serbo sembrava già un miracolo esserci.

Entrambi, invece, hanno dimostrato ancora una volta di essere i migliori. E come un anno fa si contenderanno lo Slam in assoluto più prestigioso del circuito. Nonostante abbia concesso sempre almeno un set dal terzo turno in poi – addirittura due contro lo statunitense Tiafoe – il 21enne spagnolo ha superato tutti gli ostacoli che si è trovato davanti finora confermando di essere l’uomo da battere anche su una superficie come l’erba. Se le partite non iniziavano con il piede giusto – vedi le ultime due con Paul e Medvedev – Alcaraz ha costantemente trovato il modo per raddrizzarle, disorientando gli avversari con le numerose armi del suo repertorio: sa fare molte e cose e tutte in maniera egregia. Djokovic invece si è presentato a Church Road in splendida forma malgrado l’intervento e, anche grazie ad un tabellone “amico”, è migliorato strada facendo.

Nole può eguagliare Federer

Gli unici a strappargli un set fino a questo momento sono stati Fearnley nel secondo turno e Popyrin nel terzo. Il nativo di Belgrado però ha giocato la sua miglior partita con il danese Rune nei quarti, concedendogli solamente 7 game complessivi. Ha dovuto sudare un po’ di più in semifinale contro l’azzurro Musetti, anche lui caduto dopo appena tre set ma capace comunque di costringerlo a giocare almeno un tie break.

Djokovic può così mettere nel mirino quello che sarebbe il suo 25esimo Slam, nonché l’ottavo Wimbledon: un numero importante, visto che eguaglierebbe Roger Federer. Nel caso in cui invece dovesse spuntarla Alcaraz, il murciano salirebbe a quota 4 Major ed entrerebbe nel ristretto club popolato da quei tennisti capaci di vincere nello stesso anno sia su terra (Roland Garros) che su erba (Wimbledon). Sono 5 i testa a testa tra i due: Djokovic si è aggiudicato gli ultimi due (Cincinnati e Atp Finals) ma Alcaraz l’ha spuntata nell’unico precedente in una finale Slam, a Wimbledon 2023, al termine di un match epico terminato al quinto set.

Come vedere Alcaraz-Djokovic diretta tv e in streaming