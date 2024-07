Vince 115 milioni alla Lotteria e svela tutto: salvata dai bambini

Grazie alla Lotteria è diventata incredibilmente ricca, ma è andata controcorrente: così i bambini l’hanno salvata.

Ruth Breen è la protagonista di una favola moderna che, siete avvisati, potrebbe farvi sognare a occhi aperti. No, l’amore non c’entra niente. La sua non è una storia romantica, è il racconto di come è vero che vincere alla Lotteria è uno di quegli eventi che ti cambiano la vita, ma solo nella misura in cui il diretto interessato lascia che ciò avvenga.

Iniziamo col dire che la nostra beniamina ha scoperto di essere stata baciata dalla fortuna 10 anni fa, nel 2014. Era a Wigan, dove vive e lavora, e, in pausa pranzo, aveva fatto un veloce check della sua casella di posta elettronica. Aveva scoperto, in quel preciso istante, di essere destinataria di un meraviglioso premio in denaro: giocando all’EuroMillions, si era appena aggiudicata la bellezza di 1 milione di sterline.

Molti altri, al posto suo, si sarebbero licenziati in tronco e sarebbero corsi ad abbracciare la libertà. La Breen, invece, non ha fatto nulla di tutto ciò. Lavorava come levatrice in ospedale già da un po’ e proprio non se l’è sentita di mollare il lavoro del suoi sogni solo perché una montagna di denaro stava per approdare nelle sue tasche.

Vince alla Lotteria ma fa una scelta di cuore

Oggi Ruth ha 45 anni e non ha mai tradito la sua vocazione. Ha continuato a lavorare come levatrice in ospedale, per il Servizio sanitario nazionale, facendosi portavoce del più bel messaggio che potesse lanciare.

La vincitrice di Wigan ha dimostrato, infatti, che il denaro non fa la felicità da solo, ma che servono molte altre cose per potersi dire sereni e in pace con il mondo. Ha trovato un equilibrio tra passioni e ricchezza e adesso non potrebbe essere più felice di così. “Mi ha permesso (la vincita, ndr) di ridurre le ore di lavoro, garantendomi un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata“. I bambini l’hanno salvata, in un certo senso: hanno fatto in modo che non si montasse la testa e che, soprattutto, non entrasse nel tunnel della perdizione, con tutti i soldi che aveva appena vinto.

“Abbiamo fatto vacanze fantastiche, ma abbiamo cercato di mantenere i piedi per terra e penso che lavorare mi aiuti molto in questo”. Lavora come se niente fosse, quindi, con la differenza che in ospedale arriva a bordo della sua BMW X3 e che va ticchettando da un reparto all’altro con indosso delle splendide scarpe firmate Jimmy Choo. Ma con la stessa, identica, passione di sempre.