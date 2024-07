Sinner ha spiazzato tutti: decisione clamorosa dopo Wimbledon

Sinner ha spiazzato tutti: il tennista azzurro dopo l’eliminazione a Wimbledon ha deciso di scappare dall’Inghilterra. Ecco cos’ha fatto

La sconfitta ai quarti di finale è stata sicuramente inaspettata. Però il malore, dovuto anche ad un virus così come spiegato alla fine del match in conferenza stampa, ha costretto Jannik Sinner ad alzare bandiera bianca. E anche ad abbandonare in maniera definitiva Londra.

Nelle ore successiva ha rinunciato ufficialmente al torneo di Bastad, un ATP 250, che nella mente dell’italiano era il torneo da utilizzare come preparazione alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno tra meno di due settimane. Meglio riposare, insieme alla compagna Anna Kalinskaya che non lo ha mai perso di vista in questi ultimi mesi. E la cosa è stata reciproca, visto che pure Jannik non ha perso una partita, quando è stata possibile, della sua nuova fidanzata. E finite le incombenze sportive, i due hanno deciso di passare qualche ora insieme in vacanza. Ecco dove è stato beccato Jannik.

Sinner in Sardegna per un po’ di riposo

Beccato in Sardegna insieme alla compagna come detto per qualche giorno di assoluto relax. Una vacanza rigenerante, che ci sta tutta, dopo aver dato il massimo in questi sette mesi, con un altro infortunio alle spalle che lo ha costretto anche a saltare gli Internazionali di Roma.

Prima di tornare ad allenarsi insomma, Jannik ha deciso di mollare un poco la presa, di staccare la spina, di continuare a respirare un poco in vista della manifestazione a cinque cerchi. “Nonostante il solito cappuccio alzato, Jannik è stato infatti subito riconosciuto e si è concesso a una serie di selfie con turisti, passeggeri e personale di terra delle compagnie aeree” si legge sul sito SportMediaset, questo a ulteriore dimostrazione del fatto che uno come lui quando c’è da fare qualcosa per i propri tifosi non si tira mai indietro. Un campione anche in questo.