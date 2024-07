Lotto, la tripla con la Smorfia napoletana porta 22mila euro

Lotto, a Napoli i numeri della Smorfia riescono a far centrare un colpo incredibile. Ecco quello che è successo nell’ultima estrazione

Il gioco del Lotto è unico. Con tre numeri centrati puoi decisamente cambiare la tua vita, o almeno aggiustarla per essere sinceri. E ci sono diverse tipologie di giocatori, e andiamo a scoprirne, insieme, qualcuno.

Ci sono quelli che giocano sempre gli stessi numeri, magari sognando che prima o poi la Dea Bendata li faccia uscire; ci sono quelli che giocano i numeri che vengono sognati, magari apparsi durante la notte o dati da qualche familiare che purtroppo è passato a miglior vita; ci sono quelli che invece giocano i numeri che vedono sulle targhe, o magari una data particolare della propria esistenza con il giorno del matrimonio o la nascita dei figli. E infine ci sono quelli che giocano i numeri della Smorfia che nell’immaginario collettivo non sono fortunati e che invece in questo caso hanno regalato una vincita enorme.

Lotto, ecco i numeri vincenti

La storia ci viene raccontata come al solito da Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia che ha fatto un quadro della situazione sulle ultime estrazioni e ha estrapolato fuori una vincite incredibile, dal totale di 22.500euro, frutto di un terno secco sulla ruota di Napoli. Diciamo che chi ha giocato questo terno è molto dedito alla Smorfia e soprattutto non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno a quelli che dicono che il numero 17 non sia proprio fortunato.

Sì, perché ha vinto oltre 20mila euro, che speriamo possano essere usati per cose belle, magari una vacanza visto che siamo in pieno periodo, con il 4, il 17 – che tutti noi pensiamo possa essere sfortunato – e con il 90, che è la paura. In questo caso paura non ce n’è stata. E il colpo ha ripagato della fiducia data ad alcuni numeri che molti ritengono siano portatori di sfortuna. Ma sono tutte cose che noi abbiamo nella testa. E questa ne è la prova.