Tifosi della Juventus in lacrime: Vialli da brividi

I tifosi della Juventus si sono commossi tutti, impossibile non farlo quando si parla di Vialli. E il ricordo è sempre vivo nella mente

Gianluca Vialli non è amato solamente dai tifosi della Juventus, che gli hanno visto alzare nella notte dell’Olimpico ormai di quasi 20 anni fa l’ultima Champions League bianconera. Ma per il suo amore verso il calcio e soprattutto per quel suo atteggiamento mai fuori le righe, manca a tutti gli appassionati di questo sport.

Ci ha lasciati troppo presto Vialli, un male incurabile l’ha portato via dopo la vittoria dell’Europeo con Roberto Mancini in panchina quando l’ex attaccante faceva parte della spedizione azzurra nella notte di Wembley. Sempre presente, mai una parola fuori posto, un uomo del gruppo quasi, ma sicuramente vicino al gruppo che gli ha regalato una gioia enorme. Le immagini del momento successivo al trionfo le ricordiamo tutti, quella lacrime hanno fatto il giro del web e sono ben stampate nella mente di molti.

Il ricordo di Vialli, Juventus da brividi

Nei giorni scorsi Vialli avrebbe compiuto il compleanno. E non poteva mancare il ricordo della Juventus verso quello che è stato il proprio capitano. Immagini che hanno segnato la storia del club e che non possono ovviamente passare inosservate. Bene, la Juventus sul proprio account X ha deciso, inoltre, di mettere una foto di Vialli di spalle, con la maglia numero 9 che lo ha contraddistinto nel corso della sua carriera, riportando delle frasi appunto sue che danno il significato di cosa vuole dire indossare quei colori.

“Giocare nella Juventus è un onore e un onere: senti il peso della maglia, il dovere di riconsegnarla piegandola per bene e riponendola un po’ più di un alto di dove l’avevi presa”. Un messaggio anche ai nuovi giocatori bianconeri, quelli che stanno arrivando adesso, per far capire in che club siano. I commenti ovviamente sotto il post sono stati tutti commoventi e non hanno riguardato solamente i tifosi della Vecchia Signora. Ci manchi anche a noi, Gianluca.