Krejcikova-Rybakina, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Krejcikova-Rybakina è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Con l’erba di Wimbledon ha un rapporto speciale, Elena Rybakina. E non è un caso che sia l’unica tra le attuali prime cinque al mondo – lei è la numero 4 – ad aver rispettato i pronostici ed a figurare tra le “magnifiche quattro” che si contenderanno il titolo a Church Road.

La russa naturalizzata kazaka sogna, a questo punto, di replicare la cavalcata di due anni fa. Quando, un po’ a sorpresa, proprio all’All England Club si aggiudicò il suo primo Slam, facendo il tanto atteso salto di qualità. Da quel trionfo la Rybakina non è più riuscita a portare a casa un Major ma è comunque rimasta ad altissimi livelli, mettendo in bacheca due Wta 1000 e tre Wta 500, tutti vinti su superfici diverse. Se sta bene mentalmente e soprattutto fisicamente affrontarla diventa un problema per chiunque. Ed in quest’edizione di Wimbledon la nativa di Mosca sembra godere di ottima salute.

In cinque incontri disputati finora ha lasciato per strada un solo set, contro la tedesca Siegemund nel secondo turno. Impeccabile invece negli ultimi tre match, in cui ha archiviato senza problemi le pratiche Wozniacki, Kalinskaya – la russa è stata costretta a ritirarsi nel secondo parziale per via di un problema fisico – e Svitolina.

Particolarmente dominante la prestazione offerta nei quarti con la tennista ucraina, abbattuta in un’ora esatta con un nettissimo 6-3 6-2. L’ultimo ostacolo prima della finale – incontrerebbe una tra Paolini e Vekic – è la ceca Barbora Krejcikova, alla sua prima semifinale a Wimbledon. La campionessa del Roland Garros 2021 nella capitale inglese sta giocando alla grande e grazie alla sua varietà di colpi ha ribaltato il pronostico che la vedeva sfavorita nel quarto di finale con la lettone Ostapenko, piegata 6-4 7-6.

Il match valido per le semifinali di Wimbledon 2024 tra Barbora Krejcikova e Elena Rybakina sarà trasmesso giovedì 11 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 16:30.

La vittoria di Rybakina è quotata a 1.22 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il 2-0 della kazaka è quotato invece a 1.59 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

La Krejcikova ha avuto la meglio nei due precedenti con la Rybakina, entrambi sul cemento. L’ultimo è andato in scena nell’ottobre 2022, con la ceca che si impose in tre set a Ostrava. Segno, evidentemente, che il suo tennis vario potrebbe creare qualche problema alla kazaka. La Rybakina però è stata impressionante nella sfida con la Svitolina: ha vinto l’85% dei punti con la prima di servizio, facendo registrare anche 7 ace. La sua potenza sarà di nuovo determinante ed in due set dovrebbe risolvere la pratica.