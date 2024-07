Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 11 luglio

Europa League, riparte con il primo turno preliminare la seconda competizione continentale per ordine d’importanza: i pronostici sulle gare d’andata.

Mentre sono ancora in corso di svolgimento Europei e Coppa America, il calcio dei club torna a fare capolino con i turni preliminari delle tre competizioni europee. Dopo il debutto della Champions League, tocca all’Europa League, che proprio come la “sorella maggiore” a partire da questa stagione subirà una vera e propria rivoluzione.

Niente più fase a gruppi come l’abbiamo conosciuta finora, ma un grande girone unico in cui ogni squadra disputerà 8 partite e ci si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta tramite la classifica (le prime otto direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla 24esima dovranno affrontare i playoff). Nel primo turno preliminare – previsto come al solito andata e ritorno – si sfideranno alcune squadre sconosciute ed altre che invece ventano una certa esperienza sui palcoscenici continentali. Lo Sheriff Tiraspol, ad esempio, tre stagioni fa arrivò a giocare la fase a gironi della Champions League ed ottenne anche una storica vittoria contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Reduce da un’annata non proprio positiva, nella quale ha dovuto cedere lo scettro di campione nazionale, il club della Transnistria vuole ripartire con il piede giusto e contro gli azeri dello Zira non dovrebbe correre grossi rischi.

Le previsioni sulle altre partite

Partono favoriti anche gli ungheresi del Paksi, tornati a respirare aria d’Europa a distanza di 13 anni dall’ultima volta: i rumeni del Corvinul Hunedoara, che militano addirittura in seconda serie, non fanno paura.

Un’altra squadra che cercherà di ipotecare la qualificazione già all’andata è l’Elfsborg, guidato dall’ex Genoa e Palermo Hiljemark. I gialloneri svedesi sono attualmente settimi in campionato – vengono da una roboante vittoria con il Brommapojkarna – e proveranno a sfruttare il fattore casalingo con i ciprioti del Pafos, inferiori dal punto di vista tecnico e della qualità della rosa. Più equilibrate le sfide tra gli slovacchi del Ruzomberok e i kazaki del Tobol – entrambe dovrebbero andare a segno – e tra i bulgari del Botev Plovdiv e gli sloveni del Maribor (quest’ultimi senza Ilicic, impegnato fino alla scorsa settimana con la nazionale a Euro 2024). Non ci aspettiamo infine un match spettacolare a Cracovia, tra i padroni di casa del Wisla e i kosovari del Llapi.

Europa League, possibili vincenti

Paksi (in Paksi-Corvinul Hunedoara, ore 19:00)

Elfsborg (in Elfsborg-Pafos, ore 19:00)

Sheriff Tiraspol (in Sheriff Tiraspol-Zira, ore 19:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Ruzomberok-Tobol, ore 19:00

Botev Plovdiv-Maribor, ore 20:00

Europa League, le partite da almeno tre gol complessivi

Ruzomberok-Tobol, ore 19:00

Elfsborg-Pafos, ore 19:00

Sheriff Tiraspol-Zira, ore 19:00

La partita da meno di tre gol complessivi

Wisla Cracovia-Llapi, ore 20:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Elfsborg è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Ruzomberok-Tobol è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.