Vekic-Paolini, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Vekic-Paolini è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Con la forza di un uragano Jasmine Paolini ha spazzato via anche la temibile statunitense Emma Navarro e si appresta a diventare la prima italiana di sempre a disputare una semifinale a Wimbledon.

Ancora una volta la ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana è riuscita a ribaltare i pronostici, strapazzando in neanche un’ora una delle giocatrici più in forma del momento, che aveva appena fatto fuori la numero 2 al mondo, Coco Gauff. Un 6-2 6-1 senza alcuna possibilità di appello per l’americana, disorientata dal tennis aggressivo della toscana, il cui livello è salito vertiginosamente negli ultimi mesi. Dopo la vittoria nel Wta 1000 di Dubai a febbraio e la finale raggiunta un mese fa al Roland Garros – persa con la numero uno Swiatek – la Paolini ha ottenuto un altro risultato strepitoso. E l’ha fatto su una superficie quasi inesplorata: basti pensare che all’All England Club non aveva mai vinto una partita prima di una settimana fa. Da lunedì prossimo, qualunque dovesse essere l’epilogo a Church Road, la lucchese è certa di salire al quinto posto nel ranking. Un anno da favola, insomma, per l’allieva di Renzo Furlan.

Ora sarebbe un errore porsi dei limiti. Senza le più forti nei paraggi – le prime tre della classifica mondiale non sono più in gara – la Paolini può alzare l’asticella e puntare al colpaccio. Non è più solo una comparsa.

E non stupisce che anche i bookmaker stavolta la considerino favorita nel match con Donna Vekic, un’altra che è arrivata a sorpresa tra le prime 4 dello Slam londinese. La croata, coetanea dell’azzurra, è alla sua prima semifinale in un Major dopo averla sfiorata nel 2019 allo US Open e nel 2023 all’Australian Open. Vekic ha avuto la meglio, nell’ordine, su Wang, Andreeva, Yastremska e Badosa. Nei quarti di finale, poi, ha messo fine alla favola della neozelandese Lulu Sun, rimontata dopo aver perso il primo set. Tre i precedenti con la Paolini, che è in vantaggio 2-1. L’italiana, sconfitta nel 2021 a Courmayeur, ha prevalso a Cincinnati (’21) e a Montreal (’23): i tre incontri si sono giocati tutti sul veloce.

Il match valido per le semifinali di Wimbledon 2024 tra Donna Vekic e Jasmine Paolini sarà trasmesso giovedì 11 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 16:30.

Il pronostico

La Paolini ha davanti un’enorme occasione. Se dovesse replicare la prestazione offerta con la Navarro non ci sarebbe nulla da fare per la croata, già battuta due volte su tre in passato. La sensazione è che dipenda tutto da lei. Fiducia all’azzurra, dunque, in un match da almeno 20 game complessivi.