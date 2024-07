Sinner, nubi all’orizzonte: tra i due litiganti il terzo gode

Sinner non può assolutamente dormire su sette cuscini. Le nubi si stanno già addensando all’orizzonte: equilibri sconvolti.

Il solo fatto che abbia centrato i quarti di finale di Wimbledon è una gran bella notizia. Una notizia che la dice lunga sul fatto che sia ormai ufficialmente entrato nella fase del riscatto e che, da questo momento in poi, tutto potrebbe essere diverso. Scopriremo più tardi se riuscirà ad avanzare ulteriormente o se, invece, Taylor Fritz fermerà la sua corsa, ma tanto di cappello comunque: già così è un fantastico traguardo.

E lo sa bene Simone Tartarini, sotto la cui guida è cresciuto un altro fenomeno del tennis mondiale, vale a dire Lorenzo Musetti. Il carrarino era poco più che un bambino, quando è arrivato al suo cospetto, ed è fuor di dubbio che, insieme, abbiano fatto un sacco di strada. Lui lo ha plasmato, lui lo ha reso campione. Ma addomesticato, quello proprio no. Non perché non sia stato in grado di farlo, ma perché uno con l’estro di Musetti non si fa mica addomesticare.

Inventa ogni punto, non esistono automatismi nel suo gioco. Cosa che forse, ammette il suo coach, per certi versi lo ha anche penalizzato. Tra lo spettacolo e il rendimento sceglie sempre e comunque lo spettacolo, perché il suo tennis è così: istrionico, divertente, bello da morire, quando è ispirato ed in palla e non si perde dietro ai suoi pensieri.

Sinner, nessuno strapotere: “Non saranno i soli”

Wimbledon potrebbe aver fatto, in questo senso, da spartiacque, indipendentemente da come andrà oggi ai quarti contro il temibile Tiafoe. Ne è convinto Tartatini, che spera e ci crede, com’è giusto che sia, più di tutti. Perché lui Lorenzo lo conosce bene.

“Penso che Lorenzo possa avere anche punte di gioco superiori rispetto ai migliori di oggi“, ha detto a Today, visibilmente orgoglioso del ragazzo che ha messo in piedi e portato ad un livello così alto. E quando gli è stato chiesto se ci sarà spazio, in futuro, anche per gli altri, oltre che per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la sua risposta è stata inequivocabile.

“Ce ne sono tanti che si possono avvicinare secondo me, come ad esempio Draper che ha avuto alcuni infortuni ma ora sta meglio e si vede. Sinner e Alcaraz, anche dal punto di vista mentale e motivazionale, hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Però non credo che si ripeterà il dominio dei Big Three. Ci sarà l’inserimento, spero, di Lorenzo, ma non solo. Holger Rune è uno di questi. Ci sono diversi ottimi giocatori che stanno arrivando. Carlos ha vinto Parigi senza esprimere il suo massimo livello. L’ho visto giocare anche in maniera un po’ diversa, però ha una forza mentale impressionante. Ma non mi ha dato quella sensazione di strapotere che mi aveva dato l’anno scorso. Ha avuto anche alcuni infortuni pesanti. Ma lui e Jannik saranno sempre lì a giocarsi i titoli più importanti perché sono giocatori da rendimento. Ma non saranno i soli a dominare“. E chissà se Sinner e Alcaraz hanno già visto le nubi addensarsi all’orizzonte…